Vor dem Lockdown hatte die Polizei in Meschede und Bestwig einige größere Erfolge im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Wachleiter Hubert Sapp erläutert, wie die Polizei weiter vorgeht. „Erfolge sind letztlich immer auf gute Ermittlungsarbeit zurückzuführen“, lobt er seine Kollegen. Trotzdem würden natürlich trotz der zurückliegenden Erfolge in Meschede weiter Drogen gehandelt, „die Festnahmen haben diese Kriminalitätsform sicher nicht auf Null reduziert.“

Personen auf frischer Tat stellen

Die Beamten arbeiteten weiter daran, öffentlichen Drogenkonsum oder Handel aufzudecken und Personen auf frischer Tat festzustellen. Wichtig sei dabei polizeiliche Präsenz. „Besonders im Blick haben wir dabei die innerstädtischen Bereichen von Meschede und Bestwig, aber auch Freienohl und Eslohe“, erklärt er.

Doch nicht jedes sichergestellte „Tütchen“ führe sofort zu einer Festnahme. Sapp: „Aber nachfolgende Ermittlungen ergeben oft ein Bild vom Großen und Ganzen und führen dann – wie zuletzt in Meschede und Bestwig- zu Festnahmen und Durchsuchungserfolgen.“

Als Kontrolldelikt haben Erfolge im Bereich der Drogenkriminalität immer auch mit der Zahl der Überprüfungen zu tun. Wer sucht, der findet. 2019 war die Zahl der Betäubungsmitteldelikte im gesamten HSK von 818 auf 1074 gestiegen - der Grund laut Polizeibericht: Der Einsatz weiterer Kräfte und eine personelle Verstärkung in der Sachbearbeitung. Zu tun hatte die Polizei im HSK vor allem mit Cannabis - in 488 Fällen und mit Amphetaminen in 140 Fällen. Es folgten Kokain mit 21 und Heroin mit 14 Fällen.