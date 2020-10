Polizei-Kontrolle in Heringhausen: Für einige wird es teuer

Heringhausen. Die Polizei hat in Heringhausen die Geschwindigkeit kontrolliert. Jetzt zieht sie Bilanz.

Die Polizei hat am Freitag zwischen 10 und 18 Uhr in Heringhausen die Geschwindigkeit kontrolliert. Gemessen wurde auf der L 776 in Höhe des Friedhofs. Sieben Verkehrsteilnehmer mussten direkt an Ort und Stelle ein Verwarngeld bezahlen. Drei Autofahrer waren so schnell, dass sie mit Punkten rechnen müssen.

Messungen auch in Essentho

Am Samstag standen die Beamten in Marsberg-Essentho in der Meerhofer Straße. Hier wurde bei zugelassenen 50 km/h kontrolliert. Insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer waren hier zu schnell. Elf Mal davon so schnell, dass es Punkte gibt.

Spitzenreiter waren ein 73-jähriger Mann aus Höxter mit 97 km/h und ein 20-jähriger Mann aus Paderborn mit 95 km/h. Auf beide Fahrer kommen laut Polizei Fahrverbote zu.