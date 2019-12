Bestwig. Nach dem Aus der Sekundarschule wird das Bestwiger Schulzentrum nicht leerstehen. Es gibt erste Pläne.

Pläne: So soll es im Bestwiger Schulzentrum weitergehen

Die Gemeinde Bestwig und die Bildungsakademie für Therapieberufe haben Gespräche über eine teilweise Nutzung des Franz-Hoffmeister-Schulzentrums aufgenommen.

Ziel ist es, ab dem Schuljahr 2020/21 einige Bereiche des Schulzentrums für die Ausbildungsgänge der Bildungsakademie zu nutzen. Beide Seiten wollen nun offene Fragen klären, um das Vorhaben zu einem positiven Abschluss bringen zu können.

Lehrgänge für Ergo- und für Physiotherapie

Das bekräftigen Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus und Andreas Pfläging, Geschäftsführer der Bildungsakademie für Therapieberufe. Die Akademie ist eine Einrichtung der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel und der Elisabeth-Klinik Bigge. Sie bietet Lehrgänge für Ergo- und für Physiotherapie an; zudem steht den Auszubildenden in Kooperation mit der Hamburger Fernhochschule der Duale Studiengang „Therapie-und Pflegewissenschaften“ mit Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) offen. Durch die hohe Qualität der Ausbildung genießt die Bildungsakademie einen hervorragenden Ruf.

Seitdem die Ausbildungsgänge seit einigen Jahren zusätzlich von der Zahlung von Schulgeld befreit sind, erlebt die Bildungsakademie einen regelrechten “Boom”, so Geschäftsführer Andreas Pfläging: “Unsere Raumkapazitäten stoßen aktuell mehr als an ihre Grenzen.” Wichtig ist ihm dabei, dass Absolventinnen und Absolventen der heimischen Ausbildungsgänge sehr gute Berufsperspektiven haben: “Der Therapiebereich ist eine Wachstumsbranche.”

„Etablierten und qualifizierten Partner“

Die nötigen Platzkapazitäten für die Bildungsakademie sind am Franz-Hoffmeister-Schulzentrum vorhanden. Hier ist aktuell der Teilstandsort der Sekundarschule Olsberg-Bestwig untergebracht. Allerdings: Mit Blick auf die demographische Entwicklung und das Anmeldeverhalten der Eltern haben die Stadt Olsberg und die Gemeinde Bestwig jüngst beschlossen, zum kommenden Schuljahr am Bestwiger Teilstandort keine Eingangsklassen mehr zu bilden.

Diese Entwicklung sei schmerzlich, so Bürgermeister Ralf Péus: “Aber in solch einer Situation gilt es auch, Perspektiven zu entwerfen, um das Franz-Hoffmeister-Schulzentrum als Bildungsstandort zu erhalten.” Mit der Bildungsakademie für Therapieberufe gebe es dafür einen etablierten und qualifizierten Partner in der Gemeinde Bestwig: “Wir wollen Raum-Bedarf und Raum-Angebot zusammenbringen.”

Wichtig: Weder Betrieb noch Raumangebot für den Sekundarschul-Teilstandort werden durch die jetzigen Überlegungen eingeschränkt, betont Bürgermeister Ralf Péus: „Die Eltern der Kinder, die zurzeit in den Klassen 6 bis 10 den Teilstandort im Franz-Hoffmeister-Schulzentrum besuchen, können sich sicher sein, dass diese Schülerinnen und Schüler hier weiter in gewohnter Qualität unterrichtet werden und hier auch ihren Abschluss machen können.“ Sollte am Ende des jetzt eingeschlagenen Weges eine Zusammenarbeit von Bildungsakademie und Gemeinde Bestwig stehen, würde parallel dazu auch die Akademie-Praxis für Physiotherapie erst einmal an ihrem aktuellen Standort in Velmede verbleiben.

In den nächsten Schritten sollen nun die Überlegungen konkretisiert und offene Fragen geklärt werden. Ralf Péus: „Das Ziel ist klar - nun richten wir den Kompass für den gemeinsamen Weg aus.“