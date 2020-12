Die Polizei - hier ein Symbolbild - hat in Schmallenberg zwei Wohnungen durchsucht. Die Beamten wurden fündig.

Polizei Pistole, Messer, Drogen: Durchsuchungen in Schmallenberg

Schmallenberg. Die Polizei hat zwei Wohnungen in Schmallenberg durchsucht. Sie entdeckte Waffen und Drogen. Die Hintergründe.

Drogen und Waffen: Die Polizei hat am Mittwoch zwei Durchsuchungen in Schmallenberg vorgenommen. Der Einsatzort war nach Informationen dieser Zeitung ein Mehrfamilienhaus an der Grafschafter Straße. Dort durchsuchten die Polizisten zwei Wohnungen.

Geladen auf dem Bett

Das Ergebnis: Eine Schreckschusspistole lag geladen auf dem Bett eines 22-jährigen Schmallenbergers. Zudem fanden die Beamten ein Springmesser, ein Butterflymesser, einen Elektroschocker und in der Wohnung eines 29-jährigen Schmallenbergers eine weitere Schreckschusspistole. In beiden Wohnungen stellten die Ermittler insgesamt mehr als 450 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen Ecstasy und Amphetamine sicher.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei betonte, sie werde auch weiterhin intensiv in der Drogenszene ermitteln und konsequent mit weiteren Durchsuchungen den Drogenhandel im Sauerland bekämpfen.