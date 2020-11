Physiotherapeuten am Mescheder Krankenhaus in Sorge

Meschede. Die Physiotherapie am St.- Walburga-Krankenhaus wird offenbar neu organisiert. Die Mitarbeiter sind in Sorge.

Die Physiotherapeuten am St.-Walburga-Krankenhaus sind in Sorge. Es deuten sich Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz an. Doch was genau geplant ist, darüber hüllen sich alle Beteiligten in Schweigen. Ein Verfahren, das viele Mitarbeiter aus der Vergangenheit noch zu gut kennen. Bei der Übernahme des Krankenhauses war das so, bei der Schließung der Geburtshilfe und bei verschiedenen Personalwechseln .

Mitarbeiter nicht offiziell informiert

Die Mitarbeiter selbst sind noch nicht informiert. Sie wissen nur, dass Umstrukturierungen geplant sind. Die Gerüchte erreichten auch sie vor allem von außen. Konkrete Informationen gab es noch nicht. Angeblich will das Klinikum Hochsauerland die eigene Krankengymnastik zum 1. Januar schließen oder zumindest outsourcen.

Vor rund 17 Jahren wurde die Physiotherapie am St.-Walburga-Krankenhaus nach außen geöffnet. Zurzeit scheinen sich erneut Änderungen anzubahnen. Foto: Privat / WP

Genannt werden auch die Namen von Markus Imöhl und Ralf Meier, die das Therapiezentrum „Am Hennepark“ betreiben. Diese würden bei einem Outsourcing in Teilen die Arbeit der KG-Abteilung des Klinikums übernehmen. Dafür sollen die ehemaligen Verwaltungsräume umgestaltet werden, sie liegen unterhalb des Krankenhauses.

Kein Dementi, aber auch keine Zustimmung

Auf konkrete Nachfrage ist von beiden Seiten weder ein klares Dementi noch eine positive Erklärung zu erhalten. Allerdings scheint tatsächlich eine Umstrukturierung geplant zu sein. So schreibt Richard Bornkeßel, Pressesprecher des Klinikums Hochsauerland: Die Physiotherapie sei zentraler Bestandteil der medizinischen Versorgung an den Standorten der Klinikum Hochsauerland GmbH. „Sicherung und Ausbau dieses wichtigen Versorgungsangebotes sind derzeit Gegenstand eines laufenden Projektes, das in Teilen durch externe Fachleute unterstützt wird.“ Er verspricht: Auch am Standort Meschede sei der Fortbestand der Physiotherapie und die Sicherheit der Arbeitsplätze gewährleistet.

Beratervertrag mit dem Klinikum

Markus Imöhl und Ralf Meier bestätigen auf Nachfrage, dass sie einen Beratervertrag mit dem Klinikum haben. Sie antworten schriftlich auf die Anfrage unserer Zeitung: „Als externe Berater für den therapeutischen Bereich sind wir für die Standorte des Klinikums tätig, um ein hohes Niveau des therapeutischen Handels zu erhalten und zu verbessern. Hier sehen wir unsere Aufgabe in der Weiterentwicklung des therapeutischen Versorgungsspektrums als oberste Priorität.“ Ob sie in Zukunft weitreichendere Aufgaben übernehmen wollen, sagen sie nicht.

Die Aufgabe der Praxis findet man in einer Stellenausschreibung: In enger Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten würden individuelle Konzepte für die zu behandelnden Patienten entwickelt. Den Schwerpunkt der Tätigkeit bilde die physiotherapeutische Behandlung der stationären Patienten. Aber auch die ambulante Patientenbetreuung gehöre zum Aufgabengebiet.

Auch wenn die Krankenhaus-Mitarbeiter sich nun Sorgen über die Zukunft ihrer Abteilung machen, Sorgen um ihre berufliche Zukunft müssen sie nicht haben. Gute Krankengymnasten werden zurzeit überall dringend gesucht.

>>>HINTERGRUND

Bis 1997 war die Krankengymnastik im St.-Walburga-Krankenhaus vor allem für die eigenen Patienten zuständig. Damals übernahm Georg Wüllner die Leitung, baute die Abteilung weiter aus, schaffte Geräte an und öffnete sie nach außen.

Als Wüllner sich in Bödefeld selbstständig machte, wurde Ralf Meier 2003 sein Nachfolger. Er war am Mescheder Krankenhaus bis 2008 Leitender Physiotherapeut, bevor er sich in Meschede mit dem Therapiezentrum „Am Hennepark“ selbstständig machte.