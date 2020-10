Pfarrer Peter Liedtke: Mann ohne Socken plant „Abgefahrenes“

Schon lange ist Pfarrer Peter Liedtke im Dienst der evangelischen Kirche. Mit der Übernahme der Kirchengemeinde Dorlar-Eslohe hat er sich einer neuen Herausforderung gestellt. Anlässlich seiner offiziellen Amtseinführung haben wir ihn zum Interview gebeten.

Her Liedtke, welche Vorstellungen haben Sie bezüglich der Arbeit in Ihrer neuen Gemeinde?

Pfarrer Peter Liedtke Wir wollen künftig stärker mit den evangelischen Gemeinden Gleidorf und Winterberg zusammenarbeiten. Das ist schon allein wegen der veränderten personellen Besetzung notwendig. Früher gab es sechs bis sieben Pfarrstellen, jetzt sind es nur noch zwei. Wir müssen uns gut ergänzen und können dann gut vorbereitet auf die Reise in die Zukunft gehen.

Gibt es einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit hier vor Ort?

Mein Presbyterium hat mir zwei „Aufträge“ erteilt. Erstens: Die Leute zu ermutigen musikalische Akzente zu setzten: Ein kleiner Chor oder eine kleine Band wären schön, die die Gottesdienste begleiten könnten oder zum Konzert laden. Das gesprochene Wort der Verkündigung ist doch langweiliger und weniger ansprechend als eine „musikalische“ Verkündigung. Außerdem ist es wichtig, der Jugendarbeit nicht im Wege zu stehen. Junge Menschen brauchen einen Raum für eigene Gedanken und sollen animiert werden bei unserer Arbeit mitzumachen. Sie sollen sich nicht von der kirchlichen Arbeit abwenden. Da muss man als Pfarrer auch zurückstehen können.

Was ist Ihr persönliches Anliegen in den nächsten Jahren?

Ich möchte gern wieder ein verrücktes Projekt anstoßen. Irgendwas „Abgefahrenes“ etwas „Besonderes“. Was es wird, hängt davon ab, was mit der Gemeinde möglich ist. So habe ich mit einer Gemeinde schon mal einen „Luthergarten“ gebaut. Dort wurde die Reformationsgeschichte dargestellt.

Gibt es hier in Eslohe Unterschiede zu anderen kirchlichen Gemeinden, etwa zu Gleidorf, wo Sie lange tätig waren?

Jede Gemeinde hat ihr eigenes Gepräge. Hier in Dorlar-Eslohe gibt es ein engagiertes und mutiges Presbyterium. Sie haben die eineinhalb Jahre Vakanz der Pfarrstelle supergut hinbekommen. Außerdem bringen sich hier viele Leute ein.

Haben Sie einen ganz persönlichen Wunsch für Ihre Arbeit?

Ich möchte ein fröhliches Christentum propagieren. Wir brauchen mehr Frohsinn im Alltag und im Glauben, wenn wir Gott folgen. Ich möchte vermitteln, dass es schön ist in dieser Gemeinde zu leben, auch wenn es nicht immer für einen selbst rundläuft.