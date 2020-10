Auf dem Foto der geschäftsführende Vorstand der Bruderschaft in Heringhausen, die ausgeschiedenen sowie neu-/wiedergewählten Vorstandsmitglieder, Schützenkönig Andre Nieder, Vizekönig Yannik Gockel, Präses Pater Reinald.

Schützen Personalentscheidungen bei Schützen in Heringhausen

Heringhausen. Eine Generalversammlung in Corona-Zeiten: Die Schützenbruderschaft Heringhausen wählt ihren Vorstand und blickt schon einmal auf 2021.

Auf der Tagesordnung der Schützenbruderschaft St. Jakobus 1873 Heringhausen standen in der Herbstgeneralversammlung, die unter Corona-Bedingungen mit Abstand und Hygienevorschriften stattfand, die Vorstandswahlen im Vordergrund.

Brudermeister wiedergewählt

Unter dem Vorsitz des Brudermeisters Stephan Gerbracht waren knapp 60 Schützenbrüder in der Schützenhalle anwesend. Die Frühjahrsgeneralversammlung musste aufgrund der Corona-Pandemie im März 2020 abgesagt werden.

Gewählt wurde Stephan Gerbracht als 1. Brudermeister. Neuer erster Geschäftsführer ist Marius Kottlors als Nachfolger von André Friedrichs, der nach 15 Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Andreas Föckeler wurde als 2. Geschäftsführer gewählt, Björn Friedrichs als 2. Schriftführer.

Neu im geschäftsführenden Vorstand ist Benedikt Wippermann als 1. Schriftführer. Ludgerd Pieper wurde als Führungsadjutant, Bruno Kaminski als Königsoffizier, Markus Sommer als Vizekönigsoffizier, Frederik Nieder als Fahnenoffizier Vorstandsfahne, Niklas Schrewe als Fähnrich Vorstandsfahne und Yannik Gockel als Fähnrich Zug 2 gewählt.

Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Andre Tappert. Neu im Festvorstand ist Alexander Senger als Fähnrich des Zugs 1. Brudermeister Stephan Gerbracht gab einen Rückblick auf die im Jahr 2019 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen Schützenfest, Kinderschützenfest, Jubiläum der Schützenzüge (40 Jahre) und auf die 4. Heringhauser Wasen. Geschäftsführer André Friedrichs stellte einen kurzen finanziellen Überblick zu den einzelnen Veranstaltungen in 2019 und das Geschäftsjahr 2019 vor.

Die etwas andere Feier in diesem Jahr

Hauptmann Rüdiger Schrewe berichtete über die Aktivitäten zum pandemiebedingt ausgefallenen Schützenfest 2020. Durch die Bruderschaft wurden am Pfingstsamstag – unter Beachtung der Corona-Regeln – zwei kleine Bierflaschen an die Schützenbrüder und volljährigen Einwohner von Heringhausen verteilt. Die „kleinen“ Einwohner erhielten ein Süßigkeiten-Präsent.

Das Dorf war am Pfingstwochenende festlich beflaggt und am Pfingstsonntag schallte durch das Dorf Schützenfestmusik. Digital wurde – täglich von März bis Juni - über Facebook mit Fotos von den Schützenfesten der vergangenen Jahrzehnte an das ausfallende Schützenfest erinnert. Der Hofstaat der amtierenden Majestäten hatte ein Youtube-Video zum Schützenfest produziert.

100-jähriges Bestehen der Schützenhalle

Unter dem Punkt Verschiedenes erfolgte ein Ausblick in das folgende Jahr und die anstehenden, umfangreichen Hallensanierungsarbeiten. Im Jahr 2021 feiert die Bruderschaft das 100-jährige Bestehen der Schützenhalle. Dies soll, neben dem Schützenfest, Kinderschützenfest und den Heringhauser Wasen und – sofern es die Pandemie zulässt – durch einen Festakt in 2021 gefeiert werden.

Schon jetzt bittet die Bruderschaft alle Schützen um ihre Mithilfe: Für eine Jubiläums-Fotodokumentation „100 Jahre Schützenhalle St. Jakobus“ freut sich der geschäftsführende Vorstand über historische Fotos, Dias und sonstige Dokumente von der Schützenhalle von öffentlichen und privaten Feierlichkeiten sowie Baumaßnahmen.