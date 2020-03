Reiste. Schlagerfans haben am Samstag einen Pflichttermin: In der Reister Halle findet wieder die Oldie- und Schlagernacht statt. Wir verlosen Karten.

In Reiste steigt am kommenden Samstag, 7. März, wieder die beliebte Schlager- und Oldie-Night. Unsere Zeitung verlost sechs Freikarten für den Abend, bei dem gute Laune und eine volle Tanzfläche wieder garantiert sind.

Beliebtes Konzept

Das Konzept der Veranstaltung erfreut sich bereits seit vielen Jahren größter Beliebtheit und lockt regelmäßig jüngere wie ältere Gäste in die Reister Schützenhalle.

DJ Timo wird an dem Abend seine besten Platten mit den größten Party- und Kultschlagern auflegen, damit jeder bis in die frühen Morgenstunden tanzen und feiern kann. Von der Deko bis zum DJ können sich alle Gäste auf eine musikalische Zeitreise freuen. Eine große Tanzfläche mit moderner Beleuchtung, ein gemütlicher Sitzbereich und ausreichend Platz an Stehtischen und Theke sorgen für eine angenehme und lockere Atmosphäre. Longdrinks, frisch gezapftes Pils und andere Kaltgetränke sowie ein gepflegter Imbiss werden für die Stärkung zwischendurch angeboten.

Einlass ab 18 Jahren

Der Förderverein des SuS 1921 Reiste lädt für den kommenden Samstag, 7. März, ausdrücklich alle Partybegeisterten ab 18 Jahren zu dieser Party in die Reister Schützenhalle ein. Einlass ist um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf in den Filialen der Volksbank Reiste-Eslohe und bei Möbel Knappstein in Schmallenberg für sieben Euro erhältlich. Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt neun Euro.

Auch in diesem Jahr verlost unsere Zeitung wieder drei mal zwei Freikarten für die Schlager- und Oldie-Night. Senden Sie einfach eine Mail mit dem Betreff „Schlager Reiste“ und Ihrem Namen an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Einsendeschluss ist am Donnerstag um 11 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.