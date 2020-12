Ölspur quer durch Meschede - Rauch in Industriebetrieb

Meschede/Freienohl/Berge. Zwei Einsätze haben die Feuerwehr beschäftigt: Eine Ölspur quer durch Meschede und ein Alarm in einem Industriebetrieb in Berge.

Eine Ölspur hat sich quer durch das Stadtgebiet gezogen. Damit beschäftigt waren die beiden Löschzüge aus Meschede und Freienohl am Nikolaustag, dem vergangenen Sonntag.

Verursacher war ein Pkw-Fahrer, der von der Martinstraße in Meschede zu einer Fahrt nach Freienohl gestartet war. Auf der Hin- und Rückfahrt verlor er mit seinem Fahrzeug unbemerkt Kraftstoffe.

+++ Keine Nachrichten mehr verpassen. Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Meschede und dem Umland! +++

Die Einsatzkräfte der Löschzüge Freienohl und Meschede waren auf beiden Fahrspuren in der Kernstadt und in den Ortsteilen Freienohl, Bockum, Wennemen und Stockhausen entlang der L743 an den Gefahrenpunkten im Einsatz.

Der Einsatz dauerte rund drei Stunden. Begonnen hatte er am Sonntag gegen 13.30 Uhr.

Rauch in Industriebetrieb

Eine weitere Alarmierung hat es in der Nacht zum Montag gegen 0.22 Uhr in Berge gegeben. In einem Betrieb in der Oberberger Straße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Rede war von unklarer Rauchentwicklung. Die Löschzüge Meschede und Freienohl sowie die Löschgruppen Berge, Grevenstein und Visbeck rückten aus. Wie sich herausstellte, war es in dem Industriebetrieb zu einem Kabelbrand gekommen.