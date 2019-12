Oberhenneborn. Alexander Gödeke hat 2016 das Projekt Lieblingstanne in Oberhenneborn entwickelt. Jetzt hat er den Online-Shop verkauft. Warum?

Oberhenneborner Lieblingstanne kommt demnächst aus Hamburg

Es war eine tolle Idee, die letztlich so gut einschlug, dass Alexander Gödeke sie mit seinen vier Hektar Weihnachtsbaum-Anbau nicht mehr bewältigen konnte. Das Projekt: Weihnachtsbäume werden direkt von Produzenten inklusive Christbaumschmuck nach ganz Deutschland verschickt. „Lieblingstanne“ heißt die Firma. Mittwoch hat er mit ein bisschen Wehmut und viel Erleichterung sein letztes Paket abgeschickt.

2016 sind sie gestartet. Wie ist die Idee entstanden?

Alexander Gödeke: Wir hatten immer schon zu Hause einen Weihnachtsbaumverkauf. Wir haben dann überlegt, wie wir den Verkauf steigern können. Stände in Innenstädten gibt es bereits genug. Gleichzeitig wollten wir Kunden das Rundum-Sorglos-Paket bieten. Sie sollten bei uns Lichterkette, Kugeln und Baumständer dazu kaufen können. So entstand die Idee des Online-Verkaufs. Die Schmallenberger Firma „Viereinhalb“ hat uns dazu die passende Website mit dem Online-Shop gebaut.

Und das lief?

Im ersten Jahr noch nicht so gut, doch dann habe ich in die Werbung investiert und die Nachfrage hat mich förmlich überrannt. Immerhin arbeite ich ja hauptberuflich als angestellter Schreinermeister bei der Schreinerei Gierse in Oberrarbach.

Was sind das für Kunden, die einen geschmückten Baum kaufen?

Man muss sich nicht vorstellen, dass hier vor allem der Privatmann bestellt hätte. Aber wie soll beispielsweise ein Friseur in der Kölner Fußgängerzone fünf bis sechs Wochen vor Weihnachten an den passenden Baum kommen? Zum einen waren unsere Kunden daneben große Ketten, die möglichst identische Bäume mit identischem Schmuck für ihre Ladenlokale bestellt haben. Zum anderen Gewerbebetriebe, die Bäume besonders guten Kunden zukommen ließen. Dazu gab es einige Privatleute, die in Großstädten wohnen, kein Auto haben oder Senioren. denen der Transport schwerfällt.

Warum haben Sie den Shop verkauft ?

Das war schlichtweg neben Job und Familie nicht mehr zu schaffen. Ich habe eine anderthalbjährige Tochter, die habe ich seit November nur noch abends gesehen, wenn ich sie ins Bett gebracht habe. Das war mir die Sache nicht wert.

Haben Sie nie daran gedacht, die Lieblingstanne zu Ihrem Hauptgeschäft zu machen?

Nein, dafür mache ich meinen Job in der Schreinerei Gierse einfach zu gern. Und wir haben dort wirklich gut zu tun. Außerdem hätte ich, wenn ich den Weihnachtsbaumverkauf ausgeweitet hätte, Bäume vermehrt zukaufen und meine Anbauart verändern müssen. Nachhaltig wäre das dann nicht mehr gewesen. Heute darf ein mickriger Baum, der sich nicht zum, Weihnachtsbaum eignet, bei mir auch 60 bis 70 Jahre weiter wachsen. An der Stelle entsteht dann wieder ein Hochwald. Das wäre nicht mehr möglich gewesen. Ich hätte Monokulturen anlegen müssen, das wollte ich nicht.

Was hat Ihnen an dem Geschäft gefallen?

Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt und über diese Kontakte und die Kundengespräche auch viel gelernt.

Wer hat den Online-Shop jetzt gekauft. Gab es auch Interessenten aus der Region? Und wie haben Sie den Abnehmer überhaupt gefunden?

Ich habe in einer Weihnachtsbaum-Fachzeitschrift inseriert. Echte Interessenten gab es etwa sieben. Aus der Region war aber keiner darunter. Eine nette Familie, ein Weihnachtbaum-Produzent aus der Nähe von Hamburg, hat den Shop letztlich übernommen. Ich bin sicher, die Familie wird ihn in unserem Sinne weiterführen.

Planung für 2020

Erstmal will Alexander Gödeke jetzt durchschnaufen und sich auf Job, Familie und Hofverkauf konzentrieren.

Doch eine Planung gibt es: In diesem Jahr fiel der Weihnachtsbaummarkt auf dem Hof Gödeke in Oberhenneborn aus. Keine Zeit. Aber nächstes Jahr soll es den wieder geben, als „tolles Event“ fürs ganze Dorf.