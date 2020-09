Einsatz Notruf betätigt: Feuerwehr muss Tür in Frenkhausen öffnen

Frenkhausen. Alarm im Stadtgebiet Meschede: Die Feuerwehr Olpe musste in Frenkhausen den Rettungsdienst unterstützen.

Erneut musste die Freiwillige Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützen: Zu einem Einsatz alarmiert worden ist die Löschgruppe Olpe am Mittwoch gegen 11.15 Uhr.

In Frenkhausen in der Straße Unterm Heid leistete sie technische Hilfe bei einer Türöffnung. Zuvor war in der Wohnung der Hausnotruf ausgelöst worden.