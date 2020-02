Neuer Lotto-Millionär kommt aus dem Hochsauerlandkreis

Einer kann an Karneval jetzt besonders feiern: Denn es gibt einen neuen Millionär im Hochsauerlandkreis: Wie Westlotto in Münster mitteilt, hat ein Spielteilnehmer aus dem HSK am Mittwoch bundesweit als Einziger den obersten Gewinnrang getroffen.

Auch die Superzahl passte

Dieser Spieleinsatz von 12,35 Euro hat sich mehr als gelohnt. Mit den Gewinnzahlen 3, 7, 11, 22, 27 und 42 sowie der richtigen Superzahl 7 landete der Tipper aus dem Hochsauerlandkreis (genauer wird der Ort nicht mitgeteilt) den Hauptgewinn. Ausgezahlt bekommt der Gewinner jetzt exakt 1.316.895,20 Euro! Jetzt kümmert sich die Gewinnerbetreuung von Westlotto um ihn.

Laut Westlotto ist der Gewinner aus dem Hochsauerlandkreis der siebte Millionen-Gewinner im laufenden Jahr und bundesweit bereits der 25. Millionär des Deutschen Lotto- und Totoblocks.

Neben dem Millionengewinn im Sauerland gab es bei der Ziehung am Mittwoch einen weiteren Großgewinner: Bei der Zusatzlotterie „Super 6“ hat ein Spielteilnehmer den obersten Gewinnrang getroffen. Diese 100.000 Euro gehen in den Raum Oberhausen.

Der bislang höchste Lottogewinn

Zuletzt hatte es vor 14 Tagen mit 90 Millionen Euro den bisher höchsten Lottogewinn in NRW gegeben – und gleichzeitig den höchsten Lotteriegewinn, den es bisher in Deutschland gegeben hat: Bei der Ziehung am 7. Februar im finnischen Helsinki war der Eurojackpot geknackt worden. Der Gewinn geht ins Münsterland – allerdings hat sich der Gewinner bislang noch nicht gemeldet. Der Spieleinsatz hat bei 18,50 Euro gelegen. Außerdem haben drei Teilnehmer aus dem Kreis Viersen, dem Raum Wuppertal und dem Raum Hagen jeweils rund 1,4 Millionen Euro gewonnen. Neben den drei Nordrhein-Westfalen erhielten jeweils 1.391.535,60 Euro Tipper aus Baden-Württemberg (3x), Bayern (2x), Hessen, Rheinland-Pfalz, Italien, Dänemark, Finnland und Ungarn. Der bisher höchste Lotteriegewinn in Nordrhein-Westfalen stammt aus dem Jahr 2016. Am 25. März wurden damals 76,8 Millionen Euro im Rheinland gewonnen.