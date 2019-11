Neue Baugebiete in Esloher Ortsteilen in Vorbereitung

Die Gemeinde Eslohe hat auf die hohe Nachfrage nach Bauland in den Ortsteilen reagiert. Für die Orte Kückelheim, Cobbenrode und Wenholthausen sind jetzt die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden, damit bald gebaut werden kann.

Als Bauland ausgewiesen werden soll in Cobbenrode eine Fläche oberhalb des Stertschultenhofs, in Kückelheim eine Fläche im Bereich des Ortseingangs aus Richtung Eslohe auf der rechten Seite sowie in Wenholthausen ein Fläche am Franz-Bücker-Weg.

Gespräche in Reiste

Sowohl der Hauptausschuss als auch der Rat haben sich in ihren Sitzungen mit der Thematik befasst und die Aufstellung und Erweiterung der Bebauungspläne sowie im Fall Kückelheim die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht. Mit einer Bebauung kann je nach Verfahrensdauer in 2020, spätestens im Jahr 2021 gerechnet werden.

Auch für Reiste besteht der Wunsch, ein neues Baugebiet zu erschließen. Die Verwaltung führt dazu bereits Verhandlungen, um geeignete Flächen zu erwerben.

Große Hoffnung

Vor allem in Wenholthausen setzt man in das neue Bauland große Hoffnung. Nachdem sich Rat und Verwaltung zuletzt trotz niedriger Schülerzahlen für einen Erhalt der Grundschule im Ort entschieden hatten, könnte ein neues Baugebiet durch den Zuzug von Familien mit Kindern, zahlenmäßig für eine weitere Sicherheit des Grundschulstandortes sorgen.