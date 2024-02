Neuauflage: Erstes Bestwiger Frauenfrühstück nach langer Pause

Bestwig Nach jahrelanger Pause findet in Bestwig erstmals wieder ein Frauenfrühstück statt. Was die Frauen bei der Neuauflage erwartet.

Ein leckeres Frühstück in „guter Gesellschaft“ und interessante Informationen - das ist das Rezept für das beliebte Bestwiger Frauenfrühstück. Nach einigen Jahren Pause kommt nun eine Neuauflage: Das nächste Frauenfrühstück findet am Samstag, 9. März, im Bürger- und Rathaus statt.

Lesen Sie auch:

„Die Teilnehmerinnen erwartet dabei wieder die bewährte Mischung aus Gutem für Leib und Seele sowie einem Fachvortrag“, unterstreicht die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Bestwig, Brigitte Hilgenhaus. In gastlicher und stilvoller Atmosphäre informiert die Mescheder Medizinerin Dr. Dorothea Nölke über das Thema Wechseljahre.

Hitzewallungen und Schlafprobleme

Hitzewallungen, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme - die Menopause ist eine Übergangszeit im Leben, die zahlreiche Veränderungen mit sich bringt. Dorothea Nölke, Ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, erläutert die Vorgänge im Körper - und gibt Tipps, wie man mit den oft als unangenehm empfundenen Begleiterscheinungen der Wechseljahre bestmöglich umgehen kann.

Anmeldungen bis 1. März möglich

Für die Teilnehmerinnen gibt es aber nicht nur Informationen, sondern auch Dialog und ein leckeres Frühstück. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen zum Frauenfrühstück nimmt Brigitte Hilgenhaus bis spätestens Freitag, 1. März, telefonisch unter 02904/987-109 oder per E-Mail an brigitte.hilgenhaus@bestwig.de entgegen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Bestwig lädt alle interessierten Frauen zur Teilnahme am Frauenfrühstück ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland