Nächste Woche im Sauerland startet stürmisch und mit Schnee

Ruhiges und recht winterliches Wetter mit Nachtfrösten begleitet uns in das Wochenende. Bereits im Laufe des Samstages ziehen aber mehr Wolken auf und der Sonntag bringt stürmischen Wind und Regenwetter mit.

Das Wetter für das Ruhrtal

Zum Wochenstart hat sich wieder mal ein kleines bisschen Winter in das Sauerland vorgewagt. Allerdings reichte dies lediglich für einige Schneeflocken, nur Orte oberhalb von 500 m Höhe haben eine dünne Schneedecke erhalten. Nun hat sich wieder ein Hochdruckgebiet über das Ruhrtal gelegt und die kommenden Tage verlaufen ruhig. Dabei darf aber nicht mit durchweg sonnigen Tagen gerechnet werden, gerade am Donnerstag ziehen auch einige dichtere Hochnebelwolken durch. Sie bringen aber keinen Niederschlag.

Am Freitag stehen die Chancen auf längeren Sonnenschein dann wieder deutlich besser. Nach leichtem Frost in der Nacht steigen die Temperaturen am Tag auf rund 4 bis 6°C an. Der Samstag präsentiert sich dann als Übergangstag, denn er startet noch recht freundlich mit etwas Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen dann aber etwas dichtere Wolken auf und es fallen einige Tropfen. Zudem deutet ein langsam auffrischender Wind darauf hin, dass sich die Wetterlage wieder ändert. Am Sonntag sind wir dann inmitten einer neuerlichen Westwetterlage angelangt. Besonders ab den Mittagsstunden zieht teils kräftiger Regen auf. Dazu werden mit einem stürmischen Wind auch wieder deutlich mildere Luftmassen durch das Ruhrtal geführt.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Mit rund 10 Zentimeter Schnee erleben die Hochlagen des Schmallenberger Sauerlandes die schneereichsten Tage seit dem dritten Advent. Damals lagen für rund 24 Stunden bis zu 20 Zentimeter Schnee. Im Unterschied zu damals kann sich die weiße Pracht zumindest einige Tage lang halten und sie wird durch etwas Sonnenschein nochmals besonders in Szene gesetzt.

Die Tallagen rund um Lenne und Wenne haben von alldem nur wenig mitbekommen. Bis auf einige schüchterne Schneeschauer ist es hier wiederum meist grün geblieben. Trotzdem zeigen sich die kommenden Tage auch hier deutlich winterlicher als der frühlingshaft milde Start in diesen Monat. Während das Thermometer am vergangenen Wochenende selbst in den Nächten kaum unter 10°C gesunken war, ist nun doch recht verbreitet wieder mit leichtem Frost zu rechnen. Dieser kann besonders rund um Eslohe bei längerem Aufklaren auch mal bis zu -4°C erreichen. Am Tag wechseln sich Phasen mit dichteren Wolkenfeldern und sonnige Momente miteinander ab.

Der Donnerstag präsentiert sich dabei als ein eher bewölkter Tag, am Freitag setzt sich die Sonne dann wieder besser durch. Damit steigen die Tagestemperaturen in den Tälern aber auch wieder auf rund 5°C an. Nach einem noch ruhigen Samstag bringt der Sonntag kräftigen Regen und viel Wind. Der Schnee in Hochlagen taut wieder.

Trend für die nächste Woche

Eine sehr turbulente Woche kündigt sich an. So startet der Montag mit stürmischem Wind, Regen und milden Temperaturen bis nahe 10°C. Im Laufe des Tages macht sich aber wieder kältere Luft bemerkbar und zum Abend fällt in den höheren Lagen wieder etwas Schnee. Die restlichen Tage der Arbeitswoche sind dann sehr wechselhaft mit Schauern. Ab etwa 600 m Höhe fällt überwiegend Schnee und die Schneedecke wächst etwas an. Im Tal bleibt es weiterhin meist schneefrei, nur in kräftigen Schauern kann es mal kurz weiß werden.

