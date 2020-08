Nachtarbeit bei Veltins an Baustelle zur Flaschenabfüllung

Grevenstein. Bei der Brauerei Veltins wird nicht nur rund um die Uhr Bier produziert. Jetzt werden auch Bauarbeiten nachts stattfinden. Die Details.

Mit dem Baubeginn der neuen Flaschenabfüllung der Brauerei Veltins in Meschede-Grevenstein kann es in der Zeit vom 17. bis zum 21. August sowie vom 31. August bis 4. September und vom 14. bis zum 18. September zu Baustellenverkehr in der Nacht und an Wochenenden kommen. Darauf macht das Unternehmen aufmerksam.

Grund dafür ist die bauliche Konstruktion, die aus Fertigteilkonstruktion in Verbindung mit Ortbeton entsteht. Im Zuge der Arbeiten werden drei Treppen- und Techniktürme im so genannten Gleitbauverfahren errichtet. Dabei wird aus technischen Gründen kontinuierlich im 24-Stunden-Schichtbetrieb gearbeitet.

Während der „Gleitphase“ wird rund um die Uhr Betonstahl verlegt, Einbauteile werden eingesetzt und betoniert.