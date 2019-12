Nach Feuer in Bestwig: Ein Trinkkumpan verpetzt den anderen

Mit Fußfesseln und in Begleitung zweier Justizvollzugsbeamter stolpert der Angeklagte in den großen Saal des Mescheder Amtsgerichtes. Er kommt direkt aus der JVA Werl - dort sitzt er aktuell unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und mehrerer Sachbeschädigungen ein. Jetzt geht es wieder um eine Sachbeschädigung: Der 41-Jährige soll im Juni das Insektenhotel an der Ruhr in Bestwig angezündet haben.

Nicht nachzuweisen

Im Gegensatz zu den zahlreichen anderen Gerichtsverhandlungen, die der Vater drei Kinder bereits hinter sich hat, endete der Prozess für ihn diesmal allerdings mit einem Freispruch. Das Gericht konnte ihm die Tat nicht mit hundertprozentiger Sicherheit nachweisen.

Fest steht: Am 15. Juni hatte der 41-Jährige, der vor seiner Inhaftierung zuletzt in Brilon-Scharfenberg gemeldet war, in der Nähe des Insektenhotels gemeinsam mit drei Kumpels und seiner Verlobten jede Menge Bier getrunken. Mit zwei Kästen hatte sich die Gruppe an den Bänken niedergelassen und dort stundenlang gesessen. „Als ich dann gegen 17 Uhr austreten war, habe ich gesehen, dass das Insektenhotel qualmt“, schilderte der 41-Jährige den Verlauf des Nachmittags. Gemeinsam habe man die leeren Bierflaschen an der Ruhr befüllt, um zu löschen. Als klar gewesen sei, dass das nicht funktionieren werde, habe er selbst die Feuerwehr alarmiert.

Die Anschuldigung

Dass er auf der Anklagebank Platz nehmen musste, hatte der 41-Jährige unter anderem einem seiner Trinkkumpanen zu verdanken. Er hatte gegenüber der Polizei behauptet, dass der 41-Jährige das Insektenhotel angezündet hatte. Von dieser Aussage wollte er vor Gericht allerdings nichts mehr wissen. Und auch an den Satz des Angeklagten „Lass uns lieber abhauen, da qualmt es“, konnte er sich vor Gericht nichts mehr erinnern.

Vorgeworfen hatte die Staatsanwaltschaft dem 41-Jährigen, das Insektenhotel mit einer brennenden Zigarette angezündet zu haben. Beweisen konnte sie es ihm am Ende aber nicht. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Dritter gezündelt habe, so Oberstaatsanwalt Thomas Poggel. „Letztlich können wir nur sicher nachweisen, dass es gebrannt hat, als die Gruppe in der Nähe war“. Weil das für eine Verurteilung nicht ausreiche, gelte der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“.

19 Vorstrafen bereits

Das sah das Gericht genau so. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass dass Insektenhotel durch Fahrlässigkeit - etwa durch durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe - in Brand geraten sei. „Das wäre zumindest lebensnah“, so Richter Dr. Sebastian Siepe. Weil es den Straftatbestand der fahrlässigen Sachbeschädigung allerdings nichts gibt, blieb dem Amtsgerichts am Ende nichts anderes übrig, als den Angeklagten freizusprechen. Damit blieb dem 41-Jährigen sein 20. Eintrag ins Bundeszentralregister erspart.

>>>HINTERGRUND<<<

Das Insektenhotel war bei der Renaturierung des Hennenohls vor wenigen Jahren entstanden - in Zusammenarbeit von ehrenamtlich aktiven Mitgliedern des Angelvereins ASV Bestwig und den Bestwiger Naturrangern sowie dem Team des Bauhofes der Gemeinde Bestwig.

Die Gemeinde Bestwig hatte im Juni eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu dem oder den Tätern führen.

Den Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, bezifferte die Staatsanwaltschaft auf rund 1000 Euro.