Musikalische Leckerbissen mit der Mescheder Wind-Band

Ein grandioses Konzert erlebten die Besucher beim Konzert der Mescheder Wind-Band. Unter der Leitung von Graham Marc Ellis zeigten Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Musikschule ein gelungenes Potpourri der verschiedensten Musikrichtungen.

Die Besucher erlebten einen wunderbanren Abend bei dem Konzert. Foto: Brigitta Bongard

Sopranistin Dilek Gecer brillierte in „Moments for Morricone“ und „The Little Sparrow“ und in der klanggewaltigen Komposition für Bläser „Cerebral Vortex“ übernahm Markus Hengesbach die Leitung der Band.

Hymne der Friedensglocken

Auch die Hymne der Friedensglocken am Hennesee, die eigens für die Band verfasst worden war, wurde in der Stadthalle nach der Uraufführung an der Talsperre nochmals gespielt. Ellis, der das Konzert mit Humor und exzellenter Kenntnis der Ursprünge und Begleitumstände der einzelnen Stücke für das Publikum erlebbar machte, gedachte weiterhin mit dem „Zapfenstreich Nr. 1“ dem Beethovenjahr.

Begeistertes Publikum

Fazit: Ein rundum begeistertes Publikum verbrachte einen wunderbaren Abend mit virtuos dargebotenen musikalischen Leckerbissen.