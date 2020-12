Mit fünf Euro Spendenticket den Kneipen in Meschede helfen

So funktioniert die Spenden-Kneipen-Nacht in Meschede: Fünf Euro kostet das Spendenticket - dafür gibt es ein Helles Pülleken.

Meschede. Zur Rettung der Kneipenszene startet in Meschede die Spenden-Kneipen-Nacht: Fünf Euro kostet ein Ticket und es gibt ein Pülleken als Dankeschön.

Die Mescheder Wirte vermissen ihre Kunden – denn bereits seit November sind ihre Lokale geschlossen. Werbegemeinschaft, Stadtmarketing und die Brauerei Veltins rufen daher gemeinsam vor Weihnachten eine Aktion zur Unterstützung der Kneipen und Bars ins Leben: die erste Spenden-Kneipen-Nacht.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Es ist eine Aktion für die Mescheder Kneipen und Bars, damit es auch nach Corona noch eine lebendige Kneipenszene in Meschede gibt. Mit der Spenden-Kneipen-Nacht können alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte die lokalen Kneipen und Bars direkt unterstützen, indem ein Spendenticket für fünf Euro erworben wird. Als Dankeschön erhalten alle Käufer des Tickets direkt vor Ort ein Veltins-Pülleken zum Zu-Hause-Genießen.

Für jede Unterstützung froh

„Wir Wirte vermissen unsere Kundschaft. Gerade die Wochenenden haben uns immer sehr viel Freude bereitet. Wir haben fast alle nicht die Möglichkeit einen Außer-Haus-Verkauf einzurichten. Aus diesem Grund sind wir über jede Unterstützung froh“, sagt Andre Wiese, Betreiber des Postkellers Meschede und Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede erklärt: „Bereits im März mussten die Wirte auf die beliebte Mescheder Kneipen-Nacht verzichten. Jetzt im Oktober erneut. Sie haben viel auf sich genommen in diesem Jahr, um die Pandemie einzudämmen. Im Verlauf der weiteren Einschränkungen ist daher gemeinsam die Idee entstanden für die Spenden-Kneipen-Nacht.“

Erlös wird fair aufgeteilt

Der Erlös der Spendentickets wird zu gleichen Teilen, transparent und fair zwischen allen gemeldeten Kneipen bzw. Bars aufgeteilt. „So kommt die Aktion den betroffenen Wirten unmittelbar zu Gute“, freuen sich die Initiatoren. „Und hoffentlich können wir im nächsten Jahr unsere Gäste wieder persönlich auf ein Glas begrüßen“, so André Wiese.

Die Aktion startet am 18. Dezember und läuft bis zum 31. Dezember 2020. Die Tickets können aktuell im Stadt-Kiosk (So-Do 9-21 Uhr und Fr- Sa 9-24 Uhr), dem Café Bar Brazil (Mo-Fr 7-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr und So 12-20 Uhr) und dem H1 am See (Mo-Sa 17-20 Uhr und Sa-So 12-14 Uhr und 17-20 Uhr) erworben werden. Alle Infos zur Aktion und die Öffnungszeiten der Ticketverkaufsstellen gibt es unter www.meschede.de/kneipennacht.