Minusgrade - es wird winterlich im Hochsauerlandkreis

Hochdruckwetter bestimmt die letzten Novembertage im Sauerland. Damit fällt nur vereinzelt ein wenig Nieselregen, meist ist es durchweg trocken. Bis zum Samstag halten sich noch recht dichte Hochnebelwolken, ab Sonntag wird es kälter und auch freundlicher.

Das Wetter für das Ruhrtal

In den vergangenen Tagen lag das Ruhrtal auf der Sonnenseite des Sauerländer Wetters. Während es rund um Winterberg und in der Medebacher Bucht teilweise durchweg trüb und auch recht kalt war, zeigte sich die gelbe Kugel rund um Meschede und Bestwig für mehrere Stunden. Die Folge waren kalte Frühtemperaturen, dafür aber auch etwas mildere Nachmittagswerte. Die Wetterstation in Bestwig-Heringhausen war mit -3,1°C am Mittwochmorgen der kälteste Ort des ganzen Sauerlandes.

In den kommenden Tagen bleibt das ziemlich ruhige Spätherbstwetter erhalten, einzig im Laufe des Donnerstags können sich aus Norden mal einige „richtige Wolkenfelder“ mit ins Wetterspiel mischen und gegen Abend und in der Nacht auch für einige Tropfen Regen sorgen. Es wird aber kaum der Rede wert sein und schon der Freitag verläuft dann überwiegend wieder trocken, etwas Hochnebel und einige freundliche Phasen wechseln sich bei Temperaturen bis etwa 8°C miteinander ab.

Sowohl in Sachen Temperaturen als auch hinsichtlich der Sonnenverteilung zeigt sich auch der Samstag kaum anders. 1-3 Stunden Sonnenschein sollten möglich sein, einige trübe Stunden allerdings auch eingeplant werden. Zum Abend dreht der Wind dann auf Ost und es macht sich deutlich kältere Luft bemerkbar. Am Sonntagmittag werden trotz einiger Sonnenstrahlen kaum noch 4°C gemessen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Eine recht spannende Verteilung von Sonne und Hochnebel - bis zum Samstagvormittag kann sich diese Situation noch einige Male wiederholen, denn die Wetterlage ändert sich kaum. Zwar versucht am Donnerstagabend ein schwaches Niederschlagsband von Norden her bis ins Sauerland vorzudringen, voraussichtlich bringt es aber nur ein paar Tropfen oder es bleibt sogar vollständig trocken.

So starten Freitag wie auch Samstag erneut mit einem Mix aus Hochnebel und Sonnenschein, wo genau die Grenze liegt ist allerdings schwer vorherzusagen. Im Laufe des Tages lockern die Wolken dann aber öfters mal auf und die Sonne zeigt sich auch in den zuvor vernebelten Orten.

Zum Samstagabend ergibt sich dann eine spürbare Wetteränderung, welche vor allem Einfluss auf die Temperaturen hat. So dreht der Wind auf Nord bis Ost und schon am Sonntagmorgen ist es oftmals leicht frostig. Am Tag selbst werden es dann auf unseren Bergen kaum mehr als 0°C, in Schmallenberg und Eslohe sind noch bis zu 4°C möglich. Dazu weiter trocken und etwas Sonne.

Trend für die nächste Woche

Die neue Woche beginnt im Sauerland zumindest in Sachen Temperaturen winterlich. Verbreitet starten wir mit Werten zwischen -2 und -5°C in die Tage und auch an den Nachmittagen werden kaum mehr als 3°C erreicht. Auf den Bergen kann es sogar leicht frostig bleiben. Rund um die Wochenmitte sind nach heutigem Stand einige Schneeflocken bis in tiefere Lagen möglich, größere Mengen aber sehr unwahrscheinlich.

Ob sich diese frühwinterliche kalte Phase auch über den zweiten Advent hinaus verlängert oder ob sich kurz zuvor mit einer Winddrehung auf Süd wieder deutlich mildere Luft bemerkbar macht, muss noch etwas abgewartet werden.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de .