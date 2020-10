Mini-Weihnachtsmarkt in Winkhausen unter Corona-Regeln

Winkhausen. Der Weihnachtsmarkt am Hotel Deimann soll nach aktuellem Stand stattfinden. In erster Linie aber nur für eigene Gäste: Das sind die Bedingungen.

Ganz ohne Weihnachtsstimmung und Weihnachtsmarkt geht es auch nicht. Deshalb plant Andreas Deimann für das Fünf-Sterne-Hotel in Winkhausen, den jährlichen Weihnachtsmarkt im Innenhof stattfinden zu lassen - wenn auch mit Einschränkungen und in abgespeckter Form.

„Momentan ist ja alles ziemlich unsicher, weshalb wir auch nichts fest zusagen können, sondern erst einmal nur planen können“, so Deimann. In den vergangenen Jahren sei der romantische Weihnachtsmarkt im Innenhof des Hotels immer beliebter Anziehungspunkt für Hotelgäste, Schmallenberger wie auch Auswärtige gewesen.

Die Größenordnung der vergangenen Jahre sei aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der momentanen Entwicklung nicht umsetzbar: „Ich denke, dass wir aber zwei Buden, wie man sie vom Weihnachtsmarkt kennt, im Innenhof aufstellen werden.“ Weihnachtlich geschmückt und gemütlich hergerichtet, soll es dann vornehmlich für die eigenen Hotelgäste Glühwein, Punsch, Spekulatius und Christstollen geben.

Vor dem Abendessen öffnen

Großen Besucherandrang und Menschenansammlungen will Deimann vermeiden. Eine Idee sei, die Buden an unterschiedlichen Tagen, insbesondere aber auch am Wochenende, von 16 bis etwa 19 Uhr - in der Zeit vorm Abendessen - zu öffnen: „Aber alles hängt natürlich auch von der Buchungslage ab.“ Die Buchungsaktivitäten seien rückläufig, die Beherbergungsverbote vorerst aber glücklicherweise gekippt.

„Wir warten einfach die Vorgaben ab, die zu der Zeit dann Bestand haben und darauf reagieren wir dann“, so Deimann. Wenn es die Situation zulasse, wolle man aber zum ersten Adventswochenende starten.

