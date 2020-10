Mescheder warten bis zu vier Tage auf Corona-Testergebnis

Wer in Meschede auf das Coronavirus getestet wird, wartet momentan bis zu vier Tage auf das Ergebnis. Über diese Erfahrung berichten die heimischen Hausärzte. Sie betreiben eine Teststation im Gewerbegebiet Enste, bei der Proben aus dem Auto heraus genommen und in ein Labor geschickt werden. „Angesichts des steigenden Aufkommens an Abstrichen wird künftig eher mit noch längeren Wartezeiten zu rechnen sein“, meint Jörg Tigges, einer der Initiatoren der Teststation.

20 bis 60 Personen pro Tag

Nutzen dürfen die Einrichtung ausschließlich diejenigen, die keine Symptome haben. In der letzten Zeit handelte es sich sowohl um Reiserückkehrer, als auch um Lehrer und Kita-Mitarbeiter sowie um diejenigen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ermittelt worden waren. Auch einige Saisonarbeiter hatten sich dort testen lassen. Das Aufkommen variiert von 20 bis 60 Personen pro Tag.

Wer in den Urlaub fahren will und dafür einen freiwilligen kostenpflichtigen Coronatest benötigt, kann die Teststation nicht nutzen - es besteht keine Möglichkeit die Leistung dort abzurechnen. In solchen Fällen kann nach Rücksprache in Praxen ein Abstrich erfolgen - allerdings gilt auch hier das Problem mit dem Engpass in den Laboren: „Ergebnisse von Abstrichen, die nicht älter als 48 Stunden sind, sind eher utopisch“, sagt Tigges. Er empfiehlt in solchen Fällen die kostenpflichtigen Angebote an Flughäfen zu prüfen. Dort sind Ergebnisse binnen 24 Stunden erhältlich.

Wird Carport umgerüstet?

„Bisher war der Drive-in eine gute Lösung und hat, so denke ich, für eine Entlastung der Praxen gesorgt“, berichtete Tigges. Auch unter hygienischem Aspekt sei der Ablauf am Drive-In optimal. Allerdings: Jetzt wird die Witterung strenger, das Gesundheitsamt will sich um daher eine winterfeste Lösung kümmern. Es gibt daher Pläne einen Carport entsprechend umzurüsten. „Wenn das gelingt und gewährleistet ist, dass wir wettergeschützt arbeiten können, wird die Teststation wohl auch weiter bestehen“, so niedergelassene Mediziner.

Je nach Aufkommen könne es sein, dass das Angebot auf zwei Termine in der Woche reduziert werden. Bis Ende Oktober wird aber noch an drei Tagen wie bisher getestet. Die Corona-Teststelle ist an der Leitstelle des HSK, Steinwiese 3, im Gewerbegebiet Enste zu finden.