Mescheder Tafel nimmt ihren Betrieb wieder auf

Meschede. Nach dem Ende des Corona-Lockdown und der Aktion „Kochen für Helden“ startet die Mescheder Tafel wieder. Aber es gibt ein paar Regeln zu beachten.

Nachdem die Mescheder Tafel nach dem 20. März wegen Corona geschlossen wurde, wird der Betrieb nun am 8. Juni wieder aufgenommen. Am üblichen Ablauf wird sich nicht viel ändern, allerdings müssen die Kundinnen und Kunden bis auf weiteres auf den Warteraum verzichten und werden sich auch nur jeweils zu zweit in den Räumlichkeiten aufhalten dürfen. Bei den Abläufen der Warenausgabe orientiert sich das Tafelteam an den Vorgaben des Einzelhandels.

Plexiglas zur Absicherung

Der Kassenbereich wurde mit Plexiglas abgesichert und im Laden werden die üblichen Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten. Das gesamte ehrenamtliche Team freut sich darauf, dass es nun endlich wieder losgeht. Ein Grund für die Wiederaufnahme des Betriebes ist insbesondere auch die niedrige Corona-Infektionsrate im Hochsauerlandkreis. Die Tafel bedankt sich bei den vielen Projekten, die während der Schließung die Unterstützung der Tafelkunden aufrecht gehalten haben.

Weitere Infos und die aktuellen Öffnungszeiten für die jeweiligen Farbgruppen erhalten die Kunden auf der Homepage des Caritasverbandes unter www.caritas-meschede.de