Mescheder Reisebüro: Jetzt trotz Corona Sommerurlaub buchen

Weltweit erlebt die Tourismus-Branche ein Jahr, das wohl noch lange oder gar vergeblich seinesgleichen suchen wird. Mit dieser Zeitung hat Susanne Bongwald, Inhaberin des Reisebüros Bongwald auf der Ruhrstraße, über Corona-Versicherungen, mögliche Reiseziele nach dem Lockdown und den Sommerurlaub 2021 gesprochen. Ihr Reisebüro hat sie am 2. November wieder eröffnet, nachdem lange nur hinter verschlossenen Türen Reise-Rückabwicklungen bearbeitet wurden.

Das TUI Travelstar Reisebüro von Susanne Bongwald befindet sich auf der Ruhrstraße. Foto: Ute Tolksdorf

Frage: Frau Bongwald, was glauben Sie, wann können wir wieder nach Herzenslust verreisen?

Susanne Bongwald: Das kann aktuell wohl niemand beantworten. Es wäre natürlich genial, wenn man das absehen könnte, aber das kann auch ich nicht. Ich würde aber schätzen, dass sich die Lage spätestens im Frühjahr wieder etwas entspannt.

Raten Sie denn aktuell trotzdem schon dazu, sich mit dem Sommerurlaub 2021 zu beschäftigen?

Auf jeden Fall! Viele Reisende wurden ja von diesem Sommer auf den nächsten umgebucht. Außerdem gehe ich davon aus, dass das Angebot kleiner sein wird als bisher und es weniger Flugkapazitäten geben wird. Da sollte man sich durchaus jetzt schon damit beschäftigen, vor allem, wenn man in den Sommerferien verreisen möchte. Und generell ist es ja auch einfach schön, wenn man sich in Zeiten wie diesen mal mit so etwas schönem wie einer Urlaubsplanung beschäftigt.

Und wie sieht es mit Stornierungsoptionen aus?

Ich würde da ganz klar zur Pauschalreise raten. Dann greift das Pauschalreiserecht, das den Reisenden vor der Insolvenz des Veranstalters absichert und davor, wenn das Reiseziel doch noch spontan zum Risikogebiet wird. Ich hoffe aber, dass im Sommer nicht mehr allzu viele Regionen als Risikogebiete gelten. Die Reiseveranstalter bieten zur Zeit tolle Aktionen an, die einen Anreiz zur frühen Buchung geben sollen. Zum Beispiel können viele Reisen, die man jetzt bucht, bis zum 15. März 2021 ohne Angabe von Gründen kostenfrei storniert werden. Die TUI bietet einen Kinder-Festpreis ab 99 Euro inkl. Flug für den Sommer an, wieder andere garantieren sogar ein kostenloses Rücktrittsrecht bis 31 Tage vor Reisebeginn. Außerdem gibt es inzwischen Zusatz-Versicherungen, die man für ein paar Euro abschließen kann und und somit sind die anfallenden Stornokosten bei einer Corona-Erkrankung kurz vor Reiseantritt abgedeckt. Eigentlich sind Pandemien in den Reiserücktrittsversicherungen nämlich nicht versichert.

Wie empfinden Sie denn das Buchungsverhalten der Mescheder aktuell?

Das ist schon sehr verhalten, was ich natürlich nachvollziehen kann. Durch die Nachrichten prasseln so viele Informationen rund um die Corona-Pandemie auf die Menschen ein und das zieht einfach runter. Anfangs wurde noch etwas mutiger gebucht, inzwischen schwappt die Laune da aber verständlicherweise um.

Aber wenn ich jetzt etwas buchen wollen würde, hat der Gang ins Reisebüro seine Vorteile? Viele gehen ja davon aus, dass es online günstiger ist.

Die Buchung bei uns vor Ort hat immer, aber gerade jetzt, viele Vorteile. Und die Annahme, dass es automatisch teurer wird, wenn man im Reisebüro bucht, ist schlichtweg falsch. Zusätzlich zu unseren eigenen Vertriebsplattformen nutzen wir ja genauso bekannte Anbieter und Portale, um nach Reisen zu suchen. Aber durch unsere jahrelange Erfahrung buchen wir natürlich nur bei Reiseveranstaltern, die zuverlässig sind und hinter denen wir stehen. Und gerade jetzt, wo die Lage für Buchende eher unsicher ist, sind wir als Ansprechpartner vor Ort und immer für unsere Kunden erreichbar. Während es für Online-Bucher in den letzten Monaten teils unmöglich war, über die Hotlines von Reiseveranstaltern und Airlines Informationen zu stornierten Reisen zu bekommen, finden wir immer einen Weg, unseren Kunden weiterzuhelfen.

Gibt es konkrete Reiseziele, die sie in der nahen Zukunft empfehlen können?

Generell würde ich zu Zielen raten, die viel Natur und viel Platz bieten. Riesige Hotelanlagen empfehlen sich aufgrund der aktuellen Situationen eher nicht. Wobei man sagen muss, dass die Hotels inzwischen sehr gute Hygienekonzepte haben und das Personal bestens geschult ist. Buffets laufen natürlich anders ab und es herrscht Maskenpflicht bis zum Tisch. Die Kanaren sind ja aktuell kein Risikogebiet mehr, da lege ich besonders die kleineren Inseln La Gomera und La Palma ans Herz. Allgemein gibt es auf den Kanaren auch viele Pauschalreisen mit Apartments und Ferienwohnungen, in denen man sich selbst verpflegen kann. Das ist zur Zeit sicher auch eine gute Option.

Und wie sieht das in ihrem Alltag aus? Kommen wieder Kunden und buchen?

Sehr wenige. Unser Arbeitsalltag besteht nach wie vor hauptsächlich aus Rückabwicklungen von stornierten Reisen. Aber ich rate wirklich dazu, sich jetzt schon mit den Buchungen für das Frühjahr und den Sommer 2021 zu beschäftigen. Wenn jetzt wieder ein paar Buchungsanfragen hinzukämen, wäre das wirklich ein Traum.

Covid-Versicherungen

Zum einen gibt es Covid-Absicherungen verschiedener Veranstalter mit unterschiedlichen Leistungen, wie z.B. umfangreiche Quarantäne-Maßnahmen vor Ort und die Übernahme der dabei anfallenden Kosten, Betreuung vor Ort, Rückholgarantie des Erkrankten nach Deutschland und Organisation der Heimreise der Familienmitglieder.

Zum anderen kann man eine COVID-Ergänzungs-Versicherung, ergänzend zur Reiserücktrittskosten-versicherung abschließen. Dann werden die Stornierungskosten im Falle einer Covid-Erkrankung vor Reiseantritt übernommen.

Zur Person:

Susanne Bongwald kommt gebürtig aus Wickede und wohnt seit fast 30 Jahren im Raum Meschede.

Direkt nach der Schule hat sie eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht und seither immer in diesem Beruf gearbeitet.

Nachdem Susanne Bongwald 13 Jahre in Neheim ein Reisebüro geleitet hat, war sie beim ehemaligen Reisebüro Knipschild einige Jahre angestellt, bevor sie es am 2. November 2009 als Inhaberin übernommen hat.

Kurz & Knapp mit Susanne Bongwald:

Wenn ich morgen in ein Flugzeug steigen könnte….

würde ich das sehr gerne tun!

Meine liebsten Reiseziele ist…

unter anderem die vielen wunderschönen Ziele in Griechenland im Frühsommer.

Aus 2020 habe ich gelernt…

dass sich das Leben in Bezug auf Planung, Sicherheit, Freiheit und Gesundheit von jetzt auf gleich ändern kann - und mit dieser Machtlosigkeit umzugehen.