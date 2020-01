Wissenschaft Mescheder Projekt: Molke in Kunststoffverpackungen

Bochum/Meschede. Ein ungewöhnliches Forschungsprojekt der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede: Kann Molke mehr? Das untersuchen wissenschaftliche Mitarbeiter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mescheder Projekt: Molke in Kunststoffverpackungen

Molke kennt man als Fitness-Getränk. Für Marco Finkbeiner, Daniel Luckey und Maik Pannok kann das Nebenprodukt aus der Käseherstellung mehr. Die drei wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fachhochschule Südwestfalen arbeiten in einem Forschungsprojekt zu wandlungsfähigen Produktions- und Logistiksystemen mittels biobasierter Rohstoffe.

Ihre aktuelle Fragestellung: Wie lassen sich aus Molke beispielsweise Kunststoffverpackungen in lokalen, dezentralen Wirtschaftskreisläufen herstellen und nutzen?

Verpackungen aus Polylactid

„Molke eignet sich als Basis für Polylactid, einen biobasierten, kompostierbaren Kunststoff“, erklärt Daniel Luckey. Aus dem Granulat kann man Folien, Flaschen, Stifte, Kapseln für medizinische Zwecke oder 3-D-Drucker-Filament herstellen. Grundsätzlich lässt sich Polylactid auch aus Zuckerrohr, Mais oder Rüben gewinnen. Hier bestünde aber Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie, was im Projekt vermieden werden soll.

Auf die Molke gekommen ist das Team durch die Analyse von Biomasse-Abfallströmen, einem zentralen Ansatz im Projekt. Grundidee ist es, Produkte dort herzustellen, wo biobasierte Rohstoffe zur Verfügung stehen und ein Kundenbedarf besteht. Hierdurch kann der Verbrauch fossiler Rohstoffe und somit auch CO2-Emissionen in Transport und Produktion verringert werden.

„Wir sind Experten für Logistik im Projekt und haben das Fallbeispiel Polylactid über die letzten Monate unter logistischen Aspekten analysiert“, erläutert Maik Pannok. Ausgangspunkt war die Frage, welche Biomasse für eine stoffliche Verwertung deutschlandweit, aber auch im europäischen und nordamerikanischen Raum dezentral zur Verfügung steht. Hierzu recherchierte das Team, wertete Daten des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung aus und stieß auf Molke.

80 Molkereien bundesweit

15 Millionen Tonnen entstehen in Deutschland jährlich als Nebenprodukt in der Herstellung von Käse. Rund zehn Kilogramm Molke kommen dabei auf ein Kilogramm Hartkäse. Etwa 80 Molkereien kommen bundesweit in Frage. Produziert werden soll unter Einsatz erneuerbarer Energien.

>>>HINTERGRUND<<<

TransProMinC steht für Transformable Decentral Production for Local Economies with Minimized Carbon Footprint.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, die Leitung obliegt Prof. Dr. Stefan Lier.

Das Mescheder Team arbeitet Hand in Hand mit Kollegen der Ruhr-Universität Bochum. Die Bochumer sind für die Entwicklung modularer Apparate- und Anlagentechnik zuständig. Das Mescheder Team beschäftigt sich hingegen mit logistischen Fragen und beleuchtet außerdem die Marktseite.

Im letzten Schritt des Projekts erfolgt eine Bewertung der erarbeiteten Handlungsoptionen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit.

Eine weitere Besonderheit: Marco Finkbeiner und Maik Pannok arbeiten im Projekt an ihren Dissertationen.

Polylactid auf Basis von Molke ist dabei nicht der einzige Weg, den das Projektteam eingeschlagen hat. Die Vorarbeiten für ein vergleichbares Fallbeispiel mit biobasiertem Polyurethan laufen bereits. Hier kommen Weizenhalme oder Forstabfälle zum Einsatz.