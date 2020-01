Mescheder Pfadfinder bieten ein großes Gemeinschaftserlebnis

Als der britische Kavallerieoffizier Robert Baden-Powell 1907 seine Jugendpfadfindergruppe gründete, die Pfadfindergesetze formulierte und 1908 sein berühmtes Buch „Scouting for Boys“ schrieb, konnte er gewiss nicht ahnen, was aus diesen Anfängen einmal werden würde: Heute gehören der Pfadfinderbewegung weltweit mehr als 41 Millionen Kinder und Jugendliche an. Unter dem Dach der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) finden wir derzeit rund 95.000 Mitglieder. Sie ist der größte katholische Pfadfinderverband und einer der größten Kinder- und Jugendverbände in Deutschland.

Aktuelles

In Meschede finden wir mehr als 100 aktive Pfadfinder. Den Vorstand bilden Franziska Ahlers, Dirk Lankowski und Patrick Mansheim. Die drei Pfadfinderleiter investieren wöchentlich drei bis vier Stunden in die Jugendarbeit: „Unsere Gruppen umfassen zwischen 10 und 25 Kinder oder Jugendliche, die Freude daran haben, gemeinsam Lebensräume zu erkunden, Abenteuer zu erleben, ihre Umwelt zu entdecken.“, erklärt Franziska Ahlers. Sie selbst ist erst spät zu den Pfadfindern gestoßen (2014) und möchte ihr Ehrenamt nicht mehr missen.

„Natürlich ist das für uns mit viel Arbeit verbunden. Wir suchen dringend weitere Gruppenleiter und -leiterinnen“, ergänzt Dirk Lankowski. Patrick Mansheim fügt hinzu: „Wer einmal eine unserer Gruppen in Aktion erlebt hat, zum Beispiel, wenn wir mit den Kindern Spaghetti in der Natur über selbst entfachtem Feuer kochen, der versteht, wie wir alle davon profitieren.“ Es ist einfach ein großes Gemeinschaftserlebnis, frei von allen Alltagszwängen, aber mit Verantwortung untereinander und sozialem Miteinander.

Die Anfänge

Gegründet wurden die Pfadfinder in Meschede 1949 von Graf Theobald von Westphalen. Damals waren es um die zehn Jungen, die auf dem Dach eines Pferdestalls im Gut Laer ihre ersten Gruppenstunden absolvierten.

Der britische Kavallerieoffizier Robert Baden-Powell

Vermutlich hörten sie schon bald die oft zitierten und immer noch gültigen Worte des Pfadfindergründers Robert Baden-Powell: „… der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.“ Diese Botschaft, die Baden-Powell seinen Pfadfindern als Nachlass zukommen ließ, prägen auch heute noch die Wertevorstellungen jedes Pfadfinders.

Das Was, Warum und Wie

Ein weiteres Zitat vom Gründer der Pfadfinderbewegung lautet: „Seid nicht zufrieden mit dem Was, sondern erforscht das Warum und das Wie.“ Zusammen betrachtet ergeben sich aus den beiden Zitaten die Grundwerte und Einstellungen der Pfadfinder: Aufbauend auf christlichen Werten soll die Entwicklung junger Menschen zur Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft gefördert werden.

Das Hinterfragen vorgeblicher Selbstverständlichkeiten gehört genauso dazu wie das Bemühen, seinem Mitmenschen positiv gegenüber zu stehen, wenn immer möglich, hilfreich zu sein. Jeder kennt den pädagogischen Ansatz des „learning by doing“ (Lernen durch Tun). Er geht ebenfalls auf den Gründer der Pfadfinderschaft zurück und dürfte von seiner Allgemeingültigkeit nichts verloren haben.

>>>Hintergrund

Im Jahr 2004 hat die Stadt Meschede den St.-Georgs-Pfadfindern gegen einen symbolischen Kaufpreis das alte Sportheim in der Lindenstraße zur Nutzung überlassen.

Aus dem damals länger leerstehenden Gebäude ist durch zahlreiche Arbeitsstunden und viel persönliches Engagement ein attraktiver Treffpunkt geworden.

Jede Altersstufe hat dort ihren eigenen Raum. Zudem gibt es eine gut ausgestattete Küche mit Kochinsel sowie im Saal eine Leinwand für Präsentationen. Die Räumlichkeiten eignen sich nicht nur für Gruppenstunden und Leiterrunden sowie gelegentliche Übernachtungen, sondern werden auch vermietet.

Die Einnahmen bilden eine Säule zur laufenden Unterhaltung des Hauses.

Weitere Infos zu den Mescheder Pfadfindern finden sich hier