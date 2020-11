Mescheder Lkw-Fahrer schmuggelt tausende Flaschen Bacardi

Ein schusseliger Einbrecher bei Karstadt in Meschede, Festnahme eines Schmugglers, Nuttlarer im Aktuellen Sportstudio - die Woche vor 39 Jahren.

Über diese Themen berichteten wir vor 39 Jahren im Lokalteil.

Schusseliger Einbrecher

Ein 26-Jähriger wird beim zweiten Einbruchsversuch in einer Nacht im Karstadt in Meschede schließlich doch von der Polizei entdeckt. Beim ersten Alarm kann ihn die Polizei nicht finden: Er hat sich mucksmäuschenstill bei der Durchsuchung des Kaufhauses unter einer Vitrine versteckt – und schläft dabei ein.

Als er aufwacht und die Polizei weg ist, greift er sich Uhren, Schmuck und Kameras. Dabei löst er wieder einen Alarm aus und wird diesmal erwischt. In seiner Zelle klagt er über Magenschmerzen, wird zum Arzt gebracht – und auf dem Rückweg flüchtet er. Ein Polizist holt ihn bei der Flucht ein.

Unter Ziegelsteinen versteckt

Seit Jahren ist ein Lkw-Fahrer aus Meschede an einem internationalen Alkohol-Schmuggel beteiligt. Das gibt eine Ermittlungskommission in den Niederlanden bekannt. Gefasst wird der Mann an den französisch-spanischen Grenze: Getarnt unter Ziegelsteinen finden sich 1000 Flaschen Bacardi. Gemeinsam mit einem Lkw-Fahrer aus dem Oberbergischen Kreis soll der Mescheder einer internationalen Schmuggler-Organisation angehören, die tausende der Rum-Flaschen illegal über Grenzen brachte.

Junger Brandstifter

Sieben Brandstiftungen und versuchte Brandstiftungen, die sich seit Juni rund um Bödefeld ereignen, gesteht ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus dem Ort. Er gehört selbst der Jung-Feuerwehr an. Er wird in der Berufsschule festgenommen.

Chaos nach dem ersten Schnee

Der erste Wintereinbruch sorgt für ein Chaos auf den Straßen: In Dollenschlucht in Eversberg hängen Busse fest, an den Windhäusern bei Laer landen 15 Autos im Straßengraben, bei Drasenbeck stauen sich nach einem Unfall 60 Lastwagen.

Gast im Aktuellen Sportstudio

22 Bierfassroller aus Nuttlar wird ins „Aktuelle Sportstudio“ mit ZDF-Moderator Harry Valerien eingeladen. Die Gruppe um Frank Wuschech kommt auch ins Guinness-Buch der Rekorde. Sie hatte 1980 ein 50-Liter-Fass Tag und Nacht auf einem Rundkurs insgesamt 666 Kilometer in Bewegung gehalten - und spielt dabei auch noch über 10.000 Mark für die Caritas ein.