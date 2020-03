Mescheder kochen für Hilfsbedürftige und Helden des Alltags

Meschede. Die Gastronomie steht still - doch in Meschede jetzt startet sie jetzt eine Hilfsaktion: Kochen für Hilfsbedürftige und Helden des Alltags.

Zwei Gastronomie-Betriebe wollen für Hilfsbedürftige und Helden des Alltags kochen. Sie haben ein Projekt gestartet.

Für die Gastronomie in Deutschland und in Europa bricht momentan der Arbeitsalltag zusammen. Behörden haben Betriebsschließungen verordnet - auf eine unbestimmte Zeit. Die Folgen: Kurzarbeit für viele Angestellte oder sogar betriebsbedingte Kündigungen.

Solidarität zeigen

„Aber auch in dieser schwierigen Zeit für uns alle, heißt es gerade jetzt: Zusammenrücken und Solidarität zeigen. Wir sitzen alle in einem Boot und es gibt zur Zeit viele, die hart rudern müssen, um den Kurs zu halten“, meinten André Wiese vom „H1 am See“ und Franz-Phillip Kersting von „Xaver´s Ranch“.

„Nicht nur die Arbeitgeber und Arbeitnehmer blicken ungewiss in die Zukunft, auch viele Hilfsbedürftige und die ältere Generation müssen in diesen Tagen viel einstecken und von gewohnten Strukturen Abstand nehmen. Die Faktoren und Einflüsse haben uns dazu bewogen, in enger Zusammenarbeit mit der Mescheder Tafel das Projekt: Kochen für Hilfsbedürftige & Helden des Alltags ins Leben zu rufen“, erklären sie.

Tim Mälzer als Vorbild

In Anlehnung an Projektideen in Hamburg und Berlin, wo unter anderem der bekannte Fernsehkoch Tim Mälzer mit seinen Betrieben diese Aktion begleitet, wird nun auch in Meschede gestartet. Gekocht wird ab Mittwoch, 1. April 2020, fünf Mal in der Woche (Montag bis Freitag) mit Produkten der Tafel. Sponsoren ermöglichen es, dass Waren hinzugekauft werden, um eine komplettes Essen anbieten zu können.

Das Logo zur Aktion: Kochen für Helden & Hilfsbedürftige. Foto: Privat

An jedem dieser fünf Werktage können sich Hilfsbedürftige und Helden des Alltags kostenlos eine Mahlzeit für sich und ihre Familien oder Arbeitskollegen an der zentralen Ausgabestelle abholen oder wer nicht mobil ist, durch den Lieferdienst bringen lassen. Bei dem Gericht handelt es sich um eine Speise, die zum Aufwärmen für zu Hause oder bei der Arbeit geeignet ist. Es erfolgt keine Ausgabe von warmen Gerichten zum sofortigen Verzehr.

Ausgabe bei „Kotthoff’s Theo“

Die Ausgabestelle im Stadtgebiet Meschede ist: „Kotthoff´s Theo“ in der Zeughausstraße. Geöffnet: Montag bis Freitag zwischen 10 bis 11.30 Uhr. Anmeldungen für die Gerichte werden täglich unter der Servicehotline von 10 bis 14 Uhr entgegengenommen. Bestellt wird immer für den Folgetag. Die Menüpläne werden wöchentlich auf der Facebookseite und auf den Internetseiten der Stadt Meschede sowie der Tafel veröffentlicht.

Die Zubereitung der Speisen erfolgt nach den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes und die Ausgabe bzw. die Lieferung erfolgt kontaktlos.

Bestellungen und Anmeldung von Mahlzeiten: Servicenummer 0291-90877832. Der Speiseplan wird wöchentlich veröffentlicht und umfasst jeweils ein Gericht. Die Zielgruppe: Hilfsbedürftige, bisherige Kunden der Tafel Meschede und Helden des Alltags. Hierzu zählen nach Angaben der Organisatoren z.B. Arbeitnehmer aus dem medizinischen Dienst oder der Pflege, Krankenhausmitarbeiter, Bedienstete des Rettungsdienstes, der Feuerwehr oder Polizei aber auch Mitarbeiter aus Supermärkten, Lkw-Fahrer und viele weitere „Helden des Alltags“.

Weitere Informationen und Fakten

Initiatoren: Franz-Phillip Kersting (Xaver´s Ranch) und Andre Wiese (H1 am See).

Projektbeteiligte: Tafel Meschede / Caritasverband Meschede, „Kotthoff´s Theo“.

Unterstützter / Sponsoren: Sparkasse Meschede, Rhodius Mineralquellen GmbH.

Wer Interesse an einer Unterstützung des Projektes hat, ob durch Mithilfe, Sach- oder Geldspenden, kann sich unter 0160-90753298 melden.

Spendenkonto: Caritasverband Meschede, Sparkasse Meschede, DE31464510120000021022, Stichwort: Kochen für Helden. Bitte notieren die Adresse auf dem Verwendungsnachweis notieren,damit eine Spendenquittung zugesendet werden kann.