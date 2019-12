Mescheder Kneipen laden gemeinsam zur Homecoming-Party

Sieben Kneipen – eine Party: Mit einem gemeinsamen Flyer und einer Online-Kampagne bewerben Mescheder Wirte den Abend vor Heiligabend. Mit dabei sind diese Kneipen: Brazil, Bibulus, Kotthoff’s Theo, PilsPub, Postkeller, Das Schröjahrs und Tröte. Der Eintritt ist in allen Kneipen frei.

Auch die Musikkneipe Tröte lädt zur Homecoming-Party ein. Foto: Lars Peus

„Liebe Christkinder aus nah und fern, liebe Heimkehrer, liebe Stammgäste...Wir zusammen laden Euch alle ein, einen unvergesslichen Abend und schöne Weihnachten in den Kneipen von Meschede zu erleben! Schon legendär startet die Vorfreude mit der aufregendsten Nacht des Jahres. Kommt am 23. in die Innenstadt und feiert mit uns!“, schreibt zum Beispiel Wirtin Anna Kotthoff auf der Facebook-Seite ihrer Kneipe Kotthoff’s Theo. Am 23. Dezember sind die Kneipen traditionell gut besucht. Für die Wirte ist es einer der umsatzstärksten Abende, weil viele zum Weihnachtsfest nach Hause ins Sauerland zu ihren Familien reisen und sich zum Beispiel Abitur-Jahrgänge ab Vorabend von Heiligabend treffen. Zumal liegt der Tag in diesem Jahr so, dass sich viele den Montag freigenommen haben.

Glühweinbar und überdachte Außenbereiche

Die Wirte haben sich teilweise besondere Aktionen überlegt: Im Postkeller legt zum Beispiel DJ Jonas auf. Es gibt eine Glühweinbar, einen Imbiss-Stand und ein überdachter Open-Air-Biergarten. Auch vor dem Bibulus (ehemals Netz) wird ein Zelt aufgebaut. DJ MTR sorgt dort für Musik.

Heimvorteil HSK

Den Abend gemeinsam zu bewerben, findet auch die Wirtschaftsförderung der Hochsauerlandkreises eine gelungene Idee. Das Projekt „Heimvorteil HSK“ nutzt solche Tage ebenfalls gezielt für Kampagnen, um Exil-Sauerländer zurück ins Sauerland zu holen. Beispielsweise mit lustigen Edgar-Cards, die in den Kneipen ausliegen. Wirtschaftsförderer Frank Linnekugel erklärt, dass aber auch jeder Sauerländer, der hier lebt, die Werbetrommel rühren sollte: „Wenn sich an Weihnachtstagen oder besonderen Festen wie dem Schützenfest im Ort, die alten Cliquen treffen und sich die Gespräche über die positive Entwicklung dreht, die wir hier gerade erleben, ist das natürlich hilfreich. Auch so können wir Exil-Sauerländer dazu bewegen, wieder zurück zukommen.“

Das Projekt „Heimvorteil HSK“, als eine Anlaufstelle für Heimkehrer, geht im Übrigen in die Verlängerung. Der Hochsauerlandkreis und die Südwestfalen-Agentur haben gerade beschlossen, das zunächst zeitlich befristete Projekt in Zukunft gemeinsam zu finanzieren.

Heimkehrer-Party im der Stadthalle

Um die Exil-Sauerländer anzusprechen, die über Weihnachten zu Hause sind, findet am Samstag, 28. Dezember, eine Back-to-your-Roots-Party in der Mescheder Stadthalle statt. Veranstalter ist Thomas Bigge von der MonoBar. An dem gemeinsamen Flyer zur Homecoming-Party am 23. Dezember hat er sich nicht beteiligt. Auf der Party in der Stadthalle treten unter anderem Tribute-Bands für The Police, Sting, David Bowie und Eric Clapton auf. Von 18 bis 20 Uhr lädt Heimvorteil HSK zum „Warm Up“ ein und nach den Konzerten steigt die Heimkehrer-Aftershow Party. Die Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro plus Gebühren und an der Abendkasse 28 Euro.