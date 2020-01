Mescheder Kino zeigt „Bernadette“ mit Cate Blanchett

Das Leben der Menschenfeindin und Neurotikerin Bernadette ist Thema im Besonderen Film (BIK) am kommenden Dienstag. Das ist durchaus witzig und herzzerreißend gemacht, dank einer herausragenden Cate Blanchett, so urteilte unser Kritiker. Ihr gelinge es, „dass diese Misanthropin mit all ihren Macken dennoch sympathischer und lebendiger wirkt als all die Normalos um sie herum.“ Das Lindentheater und unsere Redaktion verlosen dazu dreimal zwei Karten.

Versauern in der Provinz

Bernadette Fox lebt mit ihrem Ehemann Elgie Branch, ihrer Tochter Bee und einem Golden Retriever namens Ice Cream zusammen. Einst war Bernadette eine viel gepriesene Architektin, weshalb sie stets eine Sonnenbrille trägt, um nicht erkannt zu werden. Ehemann Elgie arbeitet bei Microsoft und entwickelt dort „Samantha 2“, ein Softwareprogramm, das, an die Stirn geheftet, die Gedanken auf den Bildschirm übertragen kann.

Die Titelheldin versauert in der US-amerikanischen Provinz mit ihrer sterilen Vorgartenidylle. Ihre Alltagsverrichtungen klärt sie per Voice-Rekorder mit einer Agentur in Indien. Gegen ihre Schlaflosigkeit hortet sie verschreibungspflichtige Pillen, die sie aber, weil es so schön bunt aussieht, alle in einem Glas aufbewahrt. Ansonsten verschanzt sie sich hinter ihrer Sonnenbrille und auf dem riesigen Anwesen. Sie fährt einer Nachbarin mit dem Auto über den Fuß, um nicht in ein Gespräch verwickelt zu werden. „Kein Zweifel:“, urteilte ein Kritiker beim Filmstart im November, „Gegen diese Frau wirken die Stadtneurotiker von Woody Allen ziemlich langweilig normal.“

Tochter und Mann machen sich auf die Suche

Irgendwann verschwindet Bernadette, und ihre 15-jährige Tochter Bee macht sich mit ihrem Vater auf den Weg, sie zu suchen. Dabei erfährt sie Dinge über deren schwierige Vergangenheit, von denen sie nichts wusste.

Der Film, der im Original „Where’d You Go, Bernadette?“ (Wo bist du hin, Bernadette?) heißt, ist die Verfilmung eines Briefromans von Maria Semple, der sich aus E-Mails zusammensetzt. Richard Linklater, der mit seinen „Before Sunrise“-Filmen Kultstatus gewann, versucht hier zudem eine schwierige Gratwanderung zwischen Arthouse-Satire und Wohlfühlkino, die nicht immer aufgeht.

