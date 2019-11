Mescheder erinnern an die Opfer von Krieg und Verfolgung

Meschede.Zur Gedenkstunde am Volkstrauertag kamen am Sonntag Vertreter von Militär, Rotem Kreuz, Jugendrotkreuz, Feuerwehr und THW. Auch die Schützenbrüder von St. Georg und Meschede Nord waren mit ihren Abordnungen auf dem Stiftsplatz vertreten. Die Versammlung wird alljährlich vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisiert, um der Gefallenen beider Weltkriege und der Toten zu gedenken, die Opfer von Gewalt und Verfolgung geworden sind.

Totenehrung

Die Gedenkstunde begann mit einer Intrade durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Es folgten die Totenehrung und Gedenkworte durch Schülerinnen und Schüler beider Gymnasien der Stadt. Für das Gymnasium der Benediktiner sprachen Franziska Schemme und Felix Westdickenberg, für das Städtische Gymnasium Sarah Weißbach und Karoline Nölke. Sie sagten: „Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und Verfolgung und die Bundeswehrsoldaten und die anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren.“

Pater Abraham: „Im Krieg gibt es nur Verlierer“

Dazu sang der Chor „Auftakt 15 Chorgemeinschaft Meschede“ unter der Leitung von Karsten Kleinschnittger ein Lied zum Totengedenken. Pater Abraham Fischer, Prior der Abtei Königsmünster, betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Gedenkens und des Nicht-Vergessens. „Wir müssen die Geschichten der Zeitzeugen teilen. Das ist keine Nostalgie, sondern Lehrinhalt für die Zukunft“, sagte er. „Im Krieg gibt es nur Verlierer“.

Es folgte die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Stiftsplatz durch die Vertreter des Militärs, Bürgermeister Christoph Weber für die Stadt Meschede und Hubert Kleff, Vorsitzender des Kreisverbandes Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Musikzug spielte danach das Lied vom guten Kameraden und schließlich die Nationalhymne.

Hoffnung auf Versöhnung

Nach den Schluss- und Dankesworten durch Hubert Kleff bleiben die Worte der Schüler besonders im Gedächtnis, die sie während der Totenehrung sagten: „Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“ An der Versammlung auf dem Stiftsplatz nahmen außer den Vertretern der Vereine und Organisationen rund 50 weitere Leute teil, die nach der Messe in der Walburgakirche noch innehielten.