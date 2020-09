Mescheder bei Unfall auf A 44 schwer verletzt

Meschede/Fröndenberg. Mehrere Stunden ist nach einem schweren Verkehrsunfall die A 44 in Richtung Dortmund gesperrt gewesen. Schwer verletzt wurde auch ein Mescheder.

Bei einem Unfall auf der A 44 bei Fröndenberg sind zwei Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn musste für mehrere Stunden in Richtung Dortmund gesperrt werden. Jetzt sind auch die Personalien bekannt.

Auffahrunfall vor dem Kreuz Unna

Ersten Ermittlungen der Polizei in Dortmund zufolge staute sich am Dienstag gegen 9.10 Uhr der Verkehr vor dem Autobahnkreuz Unna. Der Fahrer eines Lkw, ein 59-Jähriger aus Polen, erkannte die Situation rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ab. Offenbar bemerkte das aber ein von hinten herannahender Lkw-Fahrer zu spät: Die Zugmaschine dieses 22-jährigen Polen prallte auf den Lkw des 59-Jährigen. Dessen Lkw rutschte nun gegen den Anhänger eines 45-jährigen Lkw-Fahrers, ein Mann aus Meschede. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Mescheder als auch der 59-jährige Pole schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Dortmund gesperrt. Zudem landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Der Verkehr wurde ab dem Autobahnkreuz Werl abgeleitet.

Die maximale Staulänge betrug 12 Kilometer. Ab 12.30 Uhr konnte zunächst ein Fahrstreifen, ab 13.20 Uhr die komplette Fahrbahn freigegeben werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.