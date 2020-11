Meschede: Wenn es kalt wird, suchen Stinkwanze Unterschlupf

Meschede. Stinkwanzen tauchen wieder vermehrt an Hauswänden und in Wohnungen auf. Was Sie jetzt auf keinen Fall tun sollten...

Mit Beginn der kalten Tage suchen jetzt auch Insekten ein warmes Plätzchen, an dem sie den Winter verbringen können. Im Moment tauchen vermehrt Wanzen auf, die versuchen, in Häuser und Wohnungen zu gelangen.

Bei den Tieren handelt es sich zum größten Teil um Baum- bzw. Gartenwanzen, die sich während des heißen und trockenen Sommers bestens vermehren konnten. Das bestätigt auch Wolfgang Jenke von der biologischen Station des Hochsauerlandkreises. „Die Tiere suchen jetzt Überwinterungsplätze und kommen deshalb rein. Bevorzugt tauchen sie an der Sonnenseite von Häusern auf, aber auch in Gartenhäusern oder Nistkästen. Der vergangene Sommer hat ihnen optimale Bedingungen geboten, sodass sie jetzt tatsächlich vermehrt auftreten“, erklärt er.

Normales Wanzen-Aufkommen im HSK

Von einer Wanzenplage kann man jedoch nicht sprechen. Die grünen und braunen Insekten, die auch Stinkwanzen genannt werden, sind zwar nicht das, was man unbedingt in der Wohnung vorfinden möchte, eine Gefahr geht von den Sechsfüßlern aber nicht aus. Im Gegensatz zu beispielsweise Bettwanzen, die Blutsauger sind, oder Raubwanzen, die sich von anderen Insekten ernähren, ernähren sich Stinkwanzen hauptsächlich von Frucht- und Pflanzensäften. Dennoch können einem die Tiere Probleme machen, wenn man sie bedroht oder tötet, denn dann machen sie ihrem Namen alle Ehre. Vögel, die so eine Beute gemacht haben, spucken sie wegen des unangenehmen Geschmacks auch schnell wieder aus und lassen sie nach diesem Erlebnis lieber in Ruhe.

Auf keinen Fall einsaugen

Die Wanzen sondern ein sehr stark stinkendes Sekret ab. Daher sollte man ihnen auch nicht mit dem Staubsauger zu Leibe rücken, denn dieser kann sich dann schnell zu einer Stinkbombe entwickeln. Generell sollte man Insekten, die ins Haus gekommen sind, besser einfangen und nach draußen befördern. Wer die Tiere nicht anfassen möchte, kann auch ein Glas drüberstülpen, dieses dann mit einem Blatt Papier abdecken und die kleinen Krabbler so wieder nach draußen bringen. Am besten ist es natürlich, wenn sie gar nicht erst in die Wohnräume gelangen.

Wanzen sind schlechte Flieger, nutzen aber die Gelegenheit eines zum Lüften geöffneten Fensters besonders in den Abendstunden als Einflugmöglichkeit. Auch verstecken sie sich gerne in Mauerritzen oder Rolladenkästen und krabbeln von da aus in die Wohnung. Dagegen helfen Fliegengitter oder auch, dass man vermeidet, bei eingeschalteter Beleuchtung abends zu lüften.