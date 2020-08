Meschede und Eslohe: Einbrüche bei DLRG und in Schule

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu zwei Einbrüchen am DRLG-Bootshaus in Meschede sowie an einem Klassencontainer in der Schulstraße in Eslohe.

Meschede/Eslohe. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu zwei Einbrüchen am DRLG-Bootshaus in Meschede sowie an einem Klassencontainer in der Schulstraße in Eslohe.

Ein versuchter Einbruch in ein Bootshaus der DLRG in der Berghauser Bucht wurde der Polizei am Sonntag, 23. August, gemeldet.

Zwischen dem 16. und 23. August hatten unbekannte Täter versucht, das Tor des Gebäudes aufzuschrauben. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Sie schafften es nicht, das Tor zu öffnen.

Einbruch in Schulcontainer

Und auch in Eslohe musste die Polizei am Wochenende ausrücken. Unbekannte Täter hatten es auf einen Klassencontainer auf dem Gelände der Schulstraße abgesehen.

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf. Aus dem Container wurden nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet.

Zeugen zu beiden Fällen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.