Meschede. Die Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft erweitert das Projekt „Kids Support“ und findet weitere Unterstützer für die Werkstattarbeit.

Meschede: Tüftlerprojekt für Schule wird erweitert

Die Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft - kurz IMW - erweitert das erfolgreiche Projekt „Kids Support“ an der Schule unter dem Regenbogen und findet weitere Unterstützer für die Werkstattarbeit. Insbesondere das Entdecken von technischen Hintergründen und das handwerkliche Geschick stehen bei den Kids-Support-Projekten im Vordergrund, um den Nachwuchs möglichst früh für handwerkliche Tätigkeiten zu begeistern.

Interesse an Technik und Handwerk fördern

Das IMW-Projekt fördert seit über drei Jahren spielerisch das Interesse an Technik und Handwerk in den Grundschulen. Die Mariengrundschule hat dabei bereits das dritte Jahr Unterstützung durch die Werkstattpaten des Projektes erhalten. Erweitert wird das Tüftlerprojekt nun an der Schule unter dem Regenbogen.

„Wir freuen uns, dass wir eine weitere Grundschule fördern können und einen zusätzlichen Werkstattpaten gefunden haben, der hinter dem Projekt steht“, freut sich Frank Hohmann, zweiter Vorsitzender der IMW. „Wir brauchen mehr Tüftler und freuen uns als IMW, die Kinder frühzeitig mit interessanten Projekten handwerklich und technisch begeistern zu können“, ergänzt Hohmann.

Neue Werkstattpaten

Als das Projekt vor mehr als drei Jahren startete, wurde die IMW dabei von zwei Unterstützern, Manfred Menne und Siegbert Lepke, begleitet. Mittlerweile konnte der Kreis der Werkstattpaten um Klaus Salingre und Uwe Hackenberg erweitert werden – zur Freude der IMW, der beteiligten Schulen und der Kinder.

Interessierte „Helfer und Paten“ können sich an den IMW-Vorstand wenden, damit weitere Grundschulen im Stadtgebiet unterstützt werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.imw-meschede.de.