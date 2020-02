Meschede. Gemeine Masche: Ein Mann nutzt in Meschede die Hilfsbereitschaft einer 58-jährigen Frau aus und bestiehlt sie.

Meschede: Trickdieb bestiehlt 58-jährige Frau in Discounter

Die Hilfsbereitschaft einer 58-jährigen Frau haben Taschendiebe am Samstag gegen 12.15 Uhr in einem Discounter im „Schwarzen Bruch“ ausgenutzt.

Die Masche: Ein Mann hält in beiden Händen eine Flasche Sekt. Gleichzeitig versucht er Ware aus dem Regal zu nehmen. Daraufhin hilft eine Frau dem Unbekannten. Kurze Zeit später bemerkt sie den Diebstahl der Geldbörse aus ihrer Jackentasche.

Beschreibung des Täters

Der oder die Täter hatten die Ablenkung für den Diebstahl genutzt. Folgende Beschreibung des Mannes liegt vor: zwischen 50 und 60 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, dunkle Hose und dunkle Jacke, der Mann humpelte beim Gehen.

Hinweise der Polizei

Die Polizei mahnt: „Leider wird es den Dieben häufig zu leicht gemacht.“ Deshalb empfehlen die Beamten: - Augen auf und Tasche zu! Durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten kann sich jeder gegen Taschendiebe schützen.

- Hängen Sie Ihre Handtasche niemals an den Einkaufswagen oder Rollator. Legen Sie auch niemals Ihre Geldbörse im Einkaufswagen, in der Einkaufstasche oder im Trolley ab. Wertsachen sollten am besten in Innentaschen oder noch besser, in einem Brustbeutel mitgeführt werden.

- Führen Sie auch nur so viel an Bargeld mit, wie sie brauchen.

- Sollte die Bankkarte gestohlen worden sein, so kann diese bundesweit über die einheitliche Telefonnummer 116 116 gesperrt werden. Informieren Sie unverzüglich Ihr Geldinstitut und erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei.

- Wichtig: Kümmern Sie sich um Menschen, die bestohlen wurden und bieten Sie ihnen Hilfe an.