Meschede: So wird eine Party zu einem Riesenerfolg

Meschede. Die Unterhaltung stimmt: 800 Narren sind begeistert vom Kinderkarneval in Meschede. SGH-Präsident Roland Mellios erklärt, warum es so gut läuft.

Der Kinderkarneval in der Stadthalle am Sonntag war ein Riesenerfolg. Rund 800 kleine und große Narren feierten die fünfte Jahreszeit. Von den allerkleinsten Jecken bis zu den Eltern und Großeltern hatten alle einen Riesenspaß mit einem tollen Bühnenprogramm, einer Kostümprämierung und einem Rahmenprogramm, das von Zuckerwatte über eine Rodelbahn bis zum Kinderschminken und vielem mehr. Der Tag hatte alles zu bieten, was Kinder lieben.

Roland Mellios, Präsident der SGH, beantwortete einige Fragen rund um die Veranstaltung.

Warum kommt der Kinderkarneval in Meschede so gut an?

Zum einen wird das Angebot für Kinder anscheinend überall immer weiter zurückgefahren und der Zeitpunkt ist clever gewählt. Die Umzüge starten erst am Nachmittag. Das ermöglicht allen, beides zu haben. Die Leute honorieren auch, dass wir ein qualitativ hochwertiges Programm ohne kommerziellen Hintergrund haben.



Was sind die großen Unterschiede zum Kinderkarneval früher auf dem Karstadt-Vorplatz? Inwieweit haben sich die Wünsche der Kinder verändert?

Früher bei der Outdoor-Veranstaltung haben sich meiner Ansicht nach hauptsächlich die Vereine präsentiert.

Eigens für den Kinderkarneval gedruckt: „Sag nein zu Rassismus.“ Foto: Brigitta Bongard

Auch wurde von Karstadt, später Hertie, auf den Werbeeffekt gesetzt – legitim, aber ein anderer Ansatz. In meiner Wahrnehmung war das nicht wirklich ein Kinderkarneval. Kinderwünsche wurden im Wesentlichen nicht berücksichtigt. Ich meine das nicht negativ. Es war einfach anders. Wir veranstalten einen Karneval von Kindern für Kinder. Die SGH Karneval, Wiesevent und das Stadtmarketing bilden nur den organisatorischen Rahmen.



Wie hat sich in Erwartung eines großen Ansturms der erstmalige Kartenvorverkauf bewährt?

Es gibt uns Planungssicherheit. Jeder hat die Chance, sich ohne Stress einen Platz zu sichern, da aus Sicherheitsgründen und der Fluchtwegsituation nur 800 Leute in die Halle dürfen.



Wie schafft man es, so viele Ehrenamtliche zu motivieren?

Die Stadt Meschede und die Bürger tragen uns seit über 50 Jahren durch unser Vereinsleben mit immer ausverkauften Sitzungen. Das ist unsere Art, Danke zu sagen.

Die Veranstalter Roland Mellios (links) und Andre Wiese. Foto: Brigitta Bongard

Ohne starke Partner wie André Wiese (Wiesevent) und Stadtmarketing wäre das nicht zu stemmen.



Im vergangenen Jahr wurde der erwirtschaftete Überschuss gespendet. Ist schon bekannt, wer in diesem Jahr unterstützt wird?

Für uns ist es wichtig, dass das Geld Kindern im Stadtgebiet zugute kommt. Wenn jemand Ideen dazu hat, freuen wir uns über Hinweise. Wir beraten darüber innerhalb der nächsten zwei Monate.



An wen können sich Kinder und Gruppen wenden, die im nächsten Jahr etwas vorführen möchten?

Genau wie bei den Hinweisen auf die Verwendung des Geldes bitte per Mail an info@siedlerkarneval.de