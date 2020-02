Meschede: Karnevalspräsident schnappt dreisten Dieb

Meschede. Offenbar gezielt haben Diebe die Karnevalsprunksitzung in Meschede besucht. Ihr Pech: Der aufmerksame Präsident und seine Tochter.

In den 35 Jahren seiner Karnevalsaktivität ist ihm so etwas Dreistes noch nicht untergekommen, sagt SGH-Präsident Roland Mellios.

Denn bei der Karnevalssitzung seiner Siedler in Meschede sind am frühen Sonntagmorgen Diebe aufgetaucht – vermutlich ganz gezielt. Der Präsident höchstpersönlich schnappte sich einen davon. Die Polizei bestätigt, dass sie um 2.25 Uhr einen 27 Jahre alten Mann aus Meschede in der Stadthalle vorläufig festgenommen hat: Eine Zeugin habe einen Diebstahl bemerkt.

Unter der Jacke steckt hochwertiges, teures Gerät

In der Stadthalle waren die Karnevalisten zu diesem Zeitpunkt nach ihrer Prunksitzung längst zu ihrer inoffiziellen After-Show-Party übergegangen – gefeiert wurde jetzt nicht mehr im großen Saal, sondern davor im Foyer. Offenbar wählten zwei Männer genau diese Zeit und dieses Ziel für sich aus und kamen in die Stadthalle.

Beim Herausgehen der beiden wiederum fielen der Tochter des Karnevalspräsidenten, Malina Mellios, die beiden Unbekannten und ihr auffälliges Verhalten auf. Sie verständigte ihren Vater, der die beiden auf der Treppe der Stadthalle zur Rede stellte. Der 27-Jährige versteckte dabei offensichtlich etwas unter seiner dicken Jacke: Wie sich herausstellte, steckte unter seiner Jacke ein Profi-DJ-Abspielgerät, das er vorher in einem unbeobachteten Moment aus dem leeren Saal gestohlen hatte. Geschätzter Wert: Um die 2000 Euro. Die Polizei wurde verständigt, einer der Männer lief weg. Den 27-Jährigen konnte Mellios festhalten, obwohl dieser sich wehrte, bis die Polizei nach einigen Minuten eintraf – andere Gäste halfen ihrem Präsidenten dabei.

Roland Mellios nimmt diesen Zwischenfall zum Anlass, um andere Vereine zu warnen und auf die Sicherheit bei großen Veranstaltungen zu achten: „Die Diebe sind vermutlich gezielt zu uns gekommen. Offenbar muss man bei Veranstaltungen auch mit so etwas rechnen.“