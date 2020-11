Darum war es in Meschede 45 Minuten stockdunkel

Meschede. In der Innenstadt von Meschede ist es stockfinster gewesen. Sämtliche Straßenlaternen waren ausgefallen. Westnetz hat die Ursache ermittelt.

Nur noch Fenster und Reklamen erleuchtet, ansonsten Dunkelheit in Meschede. In weiten Teilen ist am Donnerstagabend die komplette Straßenbeleuchtung ausgefallen, sowohl im Norden als auch im Süden. Gegen 17.45 Uhr gingen die Lichter aus. Mit dem Sonnenuntergang wurde es stockfinster.

Keine Gründe bekannt

Der Versorger Westnetz forschte sofort nach den Ursachen. Die Stromversorgung in den Haushalten war nach ersten Angaben nicht betroffen. Ausgefallen waren allein die Straßenlaternen.

Techniker auf dem Weg

„Unsere Techniker sind informiert und auf dem Weg“, teilte das Unternehmen gegenüber dieser Zeitung mit. Westnetz wolle sich schnellstmöglich darum kümmern, dass die Laternen wieder eingeschaltet werden. Nach etwa 45 Minuten wurde es tatsächlich wieder hell in der Innenstadt: Nach und nach waren die Laternen wieder erleuchtet. Die Techniker hatten die Fehlerquelle gefunden: „Es handelte sich um ein defektes Teil in einer zentralen Steuerungseinheit“, hieß es aus der Pressestelle in Essen.