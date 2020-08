Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Donnerstag zwei junge Männer beim Ausheben eines Gullydeckels. Die Tat sollte nicht unbestraft bleiben.

Blaulicht Meschede: Gullydeckel am Kaiser-Otto-Platz ausgehoben

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Donnerstag zwei junge Männer beim Ausheben eines Gullydeckels. Die Polizei konnte die beiden Mescheder im Rahmen der Fahndung antreffen.

Gegen halb 3 Uhr nachts informierte der Zeuge die Polizei. Die zwei Männer hatten einen Gullydeckel am Kaiser-Otto-Platz ausgehoben. Anschließend gingen sie in Richtung Kino weiter. Beim Einsteigen in ein Taxi traf die Polizei auf die beiden 23- und 20-jährigen Mescheder.

Gemeinsam setzten die beiden Männer den Gullydeckel wieder ein. Nach erfolgten Personalienfeststellungen wurden sie vor Ort entlassen. Eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gefertigt.