Meschede: Gelungene Überraschung für Nordlerin des Jahres

Meschede. Der Norden hielt dicht: Denn mit ihrer Auszeichnung zur Nordlerin des Jahres hat Bianca Lampe (39) in der Prunksitzung nicht gerechnet.

Das Vereinshaus der Schützengemeinschaft Meschede Nord hat sich am Samstag in einen brodelnden Narrentempel verwandelt. Die Tanzgarden zeigten ihr Können, Sketche und Büttenreden strapazierten die Lachmuskeln der Gäste im ausverkauften Saal.

Gelungene Überraschung für Bianca Lampe. Sie ist die neue Nordlerin des Jahres. Foto: Bongard

Dass es auch nicht an närrischem Nachwuchs fehlt, zeigte der neunjährige Henry Lampe bei seinem Debüt vor großem Publikum. Er schlägt damit den gleichen Weg ein, den auch seine Mutter Bianca Lampe bereits gegangen ist, und unter anderem dafür vom Elferrat zur Nordlerin des Jahres gewählt wurde. Völlig überrascht nahm sie die Ernennung zu diesem Amt an, denn die Mitglieder des Elferrates hatten es geschafft, die bevorstehende Wahl vor ihr komplett geheim zu halten. Erst, als die Beschreibung des neuen Nordlers ertönte, wurde ihr klar, dass es sich in diesem Jahr auch um eine Frau handeln könnte, ahnte aber noch immer nicht, dass sie es selbst war.

Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden 1 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 1 Bewertung

5 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 33 Schöne Bilder von der Prunksitzung im Mescheder Norden Die KG Blau-weiß Meschede-Nord feiert unter dem Motto: Movie Time. Die Halle war restlos ausverkauft, die Stimmung prächtig. Foto: Brigitta Bongard Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die 39-jährige Mutter von zwei Söhnen und Ehefrau von Timo Lampe freute sich dann aber umso mehr über die Ernennung. Auf der Bühne stand sie dann später unter anderem auch noch als Andrea Berg.

Das dreistündige Programm kam wie immer beim Publikum bestens an. Als besonderer Gast stand auch Cilly Alperscheid auf der Bühne.