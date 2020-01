Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. In Meschede hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet.

Meschede. Nach einem Frontalzusammenstoß in Meschede an der Anschlussstelle zur A46 war die Straße gesperrt. Beide Fahrer sind aus Meschede.

Meschede: Frontalzusammenstoß an der Anschlussstelle zur A46

An der Anschlussstelle Meschede zur A 46 ist es am Freitagabend gegen 18 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Meschede befuhr die B55 von Meschede in Richtung Warstein und beabsichtigte nach links auf die A 46 in Fahrtrichtung Werl abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Pkw einer 32-jährigen Meschederin und es kam zum Frontalzusammenstoß.

B55 gesperrt

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B55 für eine Stunde gesperrt werden.