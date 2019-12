Meschede. Die Rettungskräfte wurden in die Mescheder Innenstadt alarmiert. „Technische Hilfe“, lautete das Einsatzstichwort.

Meschede: Feuerwehr rückt zum Kaiser-Otto-Platz aus

Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Einsatz am Kaiser-Otto-Platz in Meschede ausgerückt. „Technische Hilfe; Person im Aufzug“, lautete das Einsatzstichwort für die Rettungskräfte.

Aufzug stehen geblieben

Gegen 10.45 Uhr wurde die Feuerwehr in Meschede zum Kaiser-Otto-Platz gerufen, um dort Technische Hilfe zu leisten. Laut Angaben der Feuerwehr war in einem Wohnhaus der Aufzug stehen geblieben. Eine Person befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Aufzug. Ein Eingreifen der Feuerwehr war allerdings nicht mehr erforderlich.

Kein Eingreifen erforderlich

„Die Tür des Aufzugs war bereits durch einen Bewohner geöffnet worden. Somit waren keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich“, so die Feuerwehr. Laut Aussage eines Bewohners sei der Aufzug bereits am Tag zuvor einmal stehen geblieben. Im Einsatz waren der Löschzug Meschede und die Polizei.

„Das war wieder ein Einsatz, bei welchem die Feuerwehr als ,Hausmeister mit Blaulicht’ eingesetzt wurde“, so die Feuerwehr weiter.