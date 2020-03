Meschede: Das tut sich in der Shisha Bar am Winziger Platz

Meschede. Vor der ehemaligen Shisha Bar am Winziger Platz hat am Freitagvormittag ein großer Lkw gestanden. Möbel wurden ausgeladen. Das steckt dahinter.

Die Shisha Bar am Winziger Platz, früher Cinema, steht seit einigen Monaten leer. Im Schaufenster klebt ein Zettel, dass das Lokal zu vermieten ist.

Die Pizzeria Bella Napoli zieht bald in das Gebäude im Hintergrund (ehemals Musikhaus Senge). Foto: Jürgen Kortmann

Am Freitagvormittag hielt eine Spedition vor dem Lokal und lieferte edeles Ledermobiliar. Gibt es also einen neuen Mieter für das Lokal zwischen ehemals Blumen Wamser, ebenfalls leerstehend, und Casa Conchita? Das nicht, aber hinter der Lieferung steht eine andere Eröffnung, die in Meschede mit Spannung erwartet wird: Die Möbel sind für das neue Restaurant der Familie de Luca, das bald im Rebell eröffnen wird.

Die Inhaber der Pizzeria Bella Napoli bauen derzeit das ehemalige Musikhaus Senge (später Busse Computer) um. Während dieser Bauarbeiten wird das neue Mobiliar in der Shisha Bar gelagert.

Ein genauer Termin für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Jedoch haben die Inhaber auf Instagram das neue Logo vorgestellt. Aus „Bella Napoli“ wird „De Luca Ristorante – Café Bar“. Die Familie betreibt die Pizzeria Bella Napoli bereits seit den späten 70er Jahren in Meschede.

Das Gebäude im Rebell, in dem sich Mini-Pizzeria derzeit noch befindet, steht zum Verkauf. De Luca pachtet das Lokal seit Jahrzehnten.

Die Shisha Bar war 2017 in die Schlagzeilen geraten, weil der Inhaber brutal überfallen wurde.