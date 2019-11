Meschede – das ist der skurrilste Typ auf Ebay Kleinanzeigen

Seine Kleinanzeigen sind so kurios, dass ihm schon mehrere hundert Menschen folgen. Sie wollen keine seiner Annonce verpassen, obwohl der Ebayer mit dem Pseudonym „SA“ offenbar nur Schrott verhökert. Lesen Sie selbst:

Die Ware wird präsentiert auf verwackelten Fotos. „SA“ verschenkt aktuell seinen Gasofen und einen Kühlschrank. Und mehrere Waschmaschinen, die allerdings alle defekt sind. Auch eine Matratze ist dabei, „leider sehr gebraucht“.

Im Angebot sind auch zwei „Wasserhehne“, die er mit Gewalt aus der Wand gerissen hat. Und eine Saftmaschine von Severin, die (Zitat) „optimal geeignet ist, um Saft zu machen“. Man könne alles „rein werfen und kaputt machen“. Und einen Tipp gibt’s gleich dazu: „Kohlrabi und Kartoffeln vorm Entsaften weich kochen“.

Eine absolute Leseempfehlung ist auch die zweiseitige Abhandlung über einen vibrierenden Pürierstab, mit dem er bereits 500 Kartoffeln für die Dorfgemeinschaft püriert habe. Kosten: 29 Euro. Ein stolzer Preis, denn normalerweise sind „SAs“ Waren für „zwei Dosen Coka“ oder „einmal Schnee schüppen“ zu haben. Vermutlich ist der Haushaltshelfer aber nur deshalb noch nicht verkauft, weil er mit der Schreibweise „Pörirstab“ schwer zu finden ist.

Eierkocher im Angebot

Außerdem steht ein knappes Höschen zum Verkauf. Marke: Pendelverkehr. Die Hose sei sehr klein und wurde von ihm selten getragen „in den Sommermonaten April, Mai, Juni, Juli, August und September“. Diese ausgedehnten Sauerländer Sommer, wer kennt sie nicht? Anprobieren vor Ort in Meschede sei kein Problem. Wem das nicht zusagt: Es wäre auch ein gewöhnlicher Eierkocher im Angebot.

Der Ebayer bietet auch Veranstaltungen an: Zum Beispiel sucht er für einen musikalischen Abend 8, 9, 10 oder 12 Leute. Denn: „Wenn es 11 sind, meckert doch eh wieder einer“.

Auch eine Enten-Funk-Party gab es schon. Die Location, seine Bude, wurde von seinen Cousins liebevoll wie Entenhausen dekoriert und auch gestrichen. Beworben wird auch eine unverbindliche Teilnahme an einem Nachhilfekurs zum Thema Rechnungswesen und Kostenrechnung.

Das sagt Ebay dazu

Die Anzeigen sind voller Rechtschreibfehler. Auch Satzzeichen werden sparsam verwendet. Jedoch kann der Ebayer kein Verweigerer des Bildungssystems sein. Das zeigt zum einen die Auswahl der Themen und auch der Wortwitz. Es scheint eher so, dass „SA“ bereits seine Erfahrungen auf Ebay-Kleinanzeigen gesammelt hat und sich daraus einen riesigen Spaß macht.

Besenrein auf Vordermann

Und was sagt Ebay dazu, dass Menschen das Portal für Klamauk nutzen: „Unter mehr als 32 Millionen verfügbaren Anzeigen finden sich allerlei Kuriositäten. Um diese hat sich mittlerweile geradezu eine eigene ‘Subkultur’ gebildet. So gibt es beispielsweise in mehreren sozialen Netzwerken Gruppen mit teils mehreren hunderttausend Nutzern, die sich damit auseinandersetzen. Wir betrachten humorvolle Anzeigen so, wie man sie womöglich betrachten sollte – mit Humor“, sagt Sprecher Pierre Du Bois.

Auf unseren Kontaktversuch hat „SA“ leider bislang nicht reagiert. Vermutlich aufgrund der großen Nachfrage. Oder er ist gerade damit beschäftigt, seine Wohnung zu entrümpeln „und einige Zimmer besenrein auf Vordermann“ zu bringen.