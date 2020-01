Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Arbeitslosenquote im HSK beträgt 3,9 Prozent. Auffällig: Mehr Männer waren zuletzt betroffen. Und: Es sind mehr als 2800 Stellen offen.

Mehr arbeitslose Männer im HSK - Quote bei 3,9 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Dezember 2019 gestiegen. Insgesamt waren 5881 Personen ohne Stelle gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 129 mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Dezember 3,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich ebenfalls auf 3,9 Prozent.

Geschlechter

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigt sich überwiegend bei den Männern. Dies ist jahreszeitlich bedingt kein neues Phänomen am Arbeitsmarkt, denn Männer sind häufiger in Außenberufen tätig und daher eher von witterungsbedingten Entlassungen betroffen“, weiß Oliver Schmale, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

Blick in die heimische Regionen

Die Zahl der Arbeitslosen beträgt in Bestwig 241, in Eslohe 121, in Meschede 694 und in Schmallenberg 394. Die Arbeitslosenquote für Meschede, Eslohe und Bestwig beträgt unverändert 3,7 Prozent. In Schmallenberg liegt sie bei 2,7 Prozent (+0,1 Prozent).

Arbeitslosigkeit

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind 2548 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 4,8 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 10,4 Prozent.

Hartz IV

In der Grundsicherung sind 12 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 121 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 0,4 Prozent mehr bzw. 3,5 Prozent weniger zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3333 Personen und damit 56,7 Prozent aller Arbeitslosen.

Jugendarbeitslosigkeit

514 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 27 junge Arbeitslose mehr; im Vorjahresvergleich 17 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 41 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 98 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2171 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gesunken. 2037 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 27 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 124 Personen.

Ausländer

23,8 Prozent aller Arbeitslosen sind als Ausländer registriert. Es handelt sich um knapp 1400 Personen. Ihre Zahl ist um 1,4 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat und um 2 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 475 Stellen gemeldet (+29 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2805 offene Stellen, 15 weniger als im Vormonat und 53 weniger als im Vorjahresmonat. (ole)