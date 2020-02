Andreasberg. Die Andreasberger Schützen haben für ihre nächste Schlagerparty Ross Antony gebucht. Wer ihn erleben will, muss schnell sein!

Mega-Party mit Ross Antony in Andreasberg geplant

Wieder einmal konnte die Schützenbruderschaft St. Hubertus 1884 Andreasberg-Dörnberg einen Top Act aus der Schlagerszene, in die Hubertushalle nach Andreasberg locken. Ross Antony wird am Samstag, 4. April, die Schützenhalle in Andreasberg in eine brodelnde Partyfestung verwandeln.

Musik liegt ihm einfach im Blut. Nach zahlreichen Musical-Hauptrollen nahm er an der Castingshow „Popstars“ teil und wurde schließlich Mitglied der erfolgreichen Pop- und R’n’B Formation Bro’Sis. Für insgesamt über vier Millionen verkaufte Tonträger erlangten sie europaweiten Gold- und Platinstatus. Zahlreiche Preise, unter anderem Top of the Pops Award, Bambi, Comet, Goldene Europa, Goldener Bravo Otto, heimsten sie ein.

Also „Bühne frei“ für den stets gut gelaunten Sänger, auf der mittlerweile legendären Schlagerbühne in Andreasberg. Vor und nach dem Show Act werden wieder DJ „Der Limberger“ und VJ „Kasperklatsche“ für grenzenlosen Schlager sorgen.

Nach dem Einlass um 18 Uhr, nimmt pünktlich ab 20 Uhr der Schlagerexpress seine Fahrt auf. Ein Schlagerspektakel ist vorprogrammiert! Vorverkaufskarten für dieses Schlager-Event gibt es noch zum Preis von 15 Euro (Abendkasse, falls nicht Ausverkauft, für 20 Euro) an folgenden Vorverkaufsstellen: Elektro Maschinen Hegener-Bestwig (nur noch Restkarten!), Buchhandlung „Wortreich“ in Meschede, Gasthof Zur Sonne – Andreasberg ( nur noch Restkarten!), U-SHE Mode international in OlsbergSchloss Gevelinghausen in Gevelinghausen