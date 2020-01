Meschede. Was war der Grund für eine Massenschlägerei Anfang Dezember am Bahnhof in Meschede? Die Polizei ermittelt inzwischen gegen zwei Beteiligte.

Massenschlägerei in Meschede: Polizei sucht nach dem Motiv

Nach einer Massenschlägerei am Bahnhof in Meschede ermittelt die Polizei gegen zwei Verdächtige. Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund und einen 18-jährigen Deutschen. Das Motiv der Auseinandersetzung ist unterdessen völlig unklar. Ein politischer Hintergrund - also ein Konflikt zwischen türkischen und kurdischen Gruppen - lässt sich bislang nicht bestätigten, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Pfadfinder warteten aufs Friedenslicht

Anfang Dezember war es zu der Prügelei gekommen: Während die Pfadfinder am Bahnhof gerade ausgerechnet das Friedenslicht aus Betlehem in Meschede in Empfang nehmen wollten, trafen plötzlich zwei rivalisierende Gruppen aufeinander. 25 bis 30 junge Männer beteiligten sich nach Angaben von Zeugen an der Auseinandersetzung. Die Polizei rückte an, worauf die Beteiligten in den Bereich rund um die Le-Puy-Straße flüchteten.

Die Beamten nahmen jedoch die Personalien von 15 Beteiligten auf, bei ihnen handelte es sich überwiegend türkische Staatsangehörige. Die Polizei prüfte nach Hinweisen auch einen politischen Konflikt. Bislang kennt sie allerdings kein Motiv für die Schlägerei. „Es werden aber noch Zeugen vernommen“, sagte Holger Glaremin, der Pressesprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.