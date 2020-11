Massagen und mehr: Wie Gefu in Eslohe sich ums Team kümmert

Eslohe. Zufriedene Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Die Firma Gefu in Eslohe hat das schon lange erkannt.

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist einer der Schlüssel zum Erfolg der Firma Gefu in Eslohe. Und dafür wird eine ganze Menge getan. Nina Löher ist Teil des Gefu-Teams - und das inzwischen seit 13 Jahren. Sie weiß die Vorzüge, die das Unternehmen zu bieten hat, durchaus zu schätzen.

Ein attraktiver Arbeitgebeber sei Gefu sicherlich schon immer gewesen, sagt sie. Das Thema Mitarbeiter-Zufriedenheit sei in all den Jahren aber immer stärker in den Fokus gerückt. Inzwischen haben zwar auch viele anderen Firmen erkannt, dass sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas bieten müssen, wenn sie gute Leute haben wollen. Oft war der Küchenwerkzeughersteller aus Eslohe hier aber früher dran als andere.

„Hier kennt wirklich jeder jeden“

„Erst heute kam eine Mail vom Personalchef, dass wir in der Mittagspause noch einmal grillen wollen“, sagt Nina Löher. Sie weiß: Solche Momente sind nicht nur gut für den Zusammenhalt untereinander, sondern auch für die Stimmung im Betrieb - und damit letztlich auch für die Motivation.

Bei solchen Aktionen komme das ganze Gefu-Team zusammen. Und das bestehe inzwischen immerhin aus 80 Kolleginnen und Kollegen. Mittendrin: Immer auch Chef und Inhaber Rudolf Schillheim . „Hier kennt wirklich jeder jeden“, sagt die 38-Jährige Nina Löher.

Nina Löher in der Markenwelt von Gefu am Esloher Braukweg. Seit 13 Jahren arbeitet sie in dem Unternehmen. Inzwischen leitet die 38-Jährige die siebenköpfige Marketingabteilung. Foto: Frank Selter

Es sind die vielen Kleinigkeiten, die die schöne neue Arbeitswelt auch am Esloher Braukweg mit sich bringt. Dazu gehört dann auch mal ein Kuchen, der unangekündigt im Aufenthaltsraum steht.

Dabei ist der Begriff Aufenthaltsraum recht bescheiden gewählt. Einrichtung und Ambiente erinnern eher an eine schicke und moderne Möbelausstellung. Eine rustikale Sitzgarnitur, ein Bild von Buddha an der Wand und Grünpflanzen - hier lässt es sich aushalten. Und das soll eben ganz bewusst so sein.

Zwei Mal in der Woche kommt der Masseur zu Gefu

Zwei Mal in der Woche, wird eine Hälfte dieses teilbaren Aufenthaltsraums zum Entspannungsraum. Dann nämlich kommt der Masseur. Und der kommt zweimal in der Woche, damit auch alle 80 Mitarbeiter wöchentlich eine Chance haben, dieses Angebot zu nutzen. Das gibt es ebenfalls bereits seit Jahren. Allerdings hat sich auch hier etwas verändert: „Damals fanden die Massagen noch auf der Damentoilette statt“, blickt Nina Löher zurück und lacht. Seit dem Neubau und der Erweiterung des Unternehmens am Standort Eslohe im Jahr 2016 ist direkt auch das passende Ambiente für die jeweils zehnminütige Schulter-Nacken-Massage entstanden. „Die ist nicht nur entspannend, sondern auch entschleunigend“, sagt Nina Löher.

Und Entschleunigung sei gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig. Denn bei allen Annehmlichkeiten, die Gefu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet: Auch dort geht es durchaus mal turbulent und stressig zu. „Selbst wenn man denkt, dass man diese 10 oder 15 Minuten gerade nicht übrig hat, sollte man sie sich nehmen“, sagt die 38-Jährige und spricht dabei aus Erfahrung.

Verringerter Krankenstand, Stressminderung, Entspannung und frischer Elan

Verringerter Krankenstand, Stressminderung, Entspannung und frischer Elan - aus all diesen und noch viel mehr Gründen, setzten inzwischen immer mehr Firmen auf eine solch kleine Auszeit für ihre Teams. Am Ende trägt sie nämlich auch zur Förderung der Leistungsbereitschaft bei - auch bei Gefu. Denn gearbeitet wird dort ganz nebenbei auch noch. Und das ziemlich erfolgreich. Aus dem Esloher Traditionsunternehmen ist mittlerweile eine der führenden Erfolgsmarken im Küchenbereich geworden.

Teil dieser Marke, Teil des Erfolgs und Teil des Teams ist die 38-jährige Nina Löher auch nach 13 Jahren vor allem deshalb noch, weil bei Gefu dafür gesorgt wird, dass sich Familie und Beruf vereinbaren lassen. Auch als Führungskraft. Denn Löher leitet inzwischen als Mutter die siebenköpfige Marketingabteilung des Unternehmens und dafür ist eine gewisse Flexibilität auf kurzem Dienstweg erforderlich.

Allerdings auf beiden Seiten. Denn auch das gehört für Nina Löher zur Wahrheit hinzu: Der Erfolg eines Unternehmens und die Zufriedenheit der Mitarbeiter basiert auf einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr Arbeitgeber versuche für sie alles möglich zu machen. Also versuche sie auf der anderen Seite eben alles für die Firma zu ermöglichen.