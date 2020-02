In Meschede bittet die Polizei um Hinweise auf einen Mann, der ein Mädchen beleidigt und beschimpft hat.

Polizei Mann beschimpft und beleidigt Mädchen in Meschede

Meschede. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise: Ein Mann hat hier eine Zehnjährige übel beleidigt. Auffallend: Seine schlechten Zähne.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann beschimpft und beleidigt Mädchen in Meschede

Ein bislang unbekannter Mann hat an der Le-Puy-Straße in Meschede ein zehn Jahre altes Mädchen vulgär beleidigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mann läuft hinter Kind her

Der Vorfall ereignete gegen 15.45 Uhr, als das auf der Le-Puy-Straße von der Innenstadt in Richtung Schwimmbad ging. Im Bereich des Discounters lief der offensichtlich angetrunkene Mann hinter dem Kind her. Das Mädchen sprach den Mann an. Dieser reagierte dann mit vulgären Beschimpfungen und Beleidigungen. Als das Mädchen ins Schwimmbad ging, verschwand der Mann.

Am Abend wurde der Vorfall der Polizei gemeldet. Die Beschreibung des Mannes: circa 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank, braune, schulterlange, lockige Haare. Auffallend: Er hatte schiefe, teilweise abgebrochene Zähne, einen fehlenden Schneidezahn. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Mantel, einer dunkelblauen Hose sowie einem blauen Schal.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meschede zu melden, 0291 / 90200.